El barbero de Messi y de Farfán: de La Victoria para el mundo

La historia de Antonio de la Fuente podría ser la de muchos. Creció en un barrio 'picante' de La Victoria, pero nunca se equivocó de camino. Un día decidió dejar todo y fue en busca de su felicidad. Para ello necesitó una máquina, una tijera y un peine. El resto fue puro talento y muchísimas horas de trabajo. Así se convirtió en uno de los mejores barberos de Latinoamérica.

Se ha paseado por varios países, fue el barbero oficial de la selección peruana y argentina en el Mundial Rusia 2018. Le ha cortado el cabello a varios futbolistas, incluido Lionel Messi, la máxima estrella de ese deporte. A pesar de todo ello, De la Fuente considera que su máximo logro es poder cambiarles la vida a varios jóvenes que buscan salir adelante siendo barberos.

“Cuando yo inicié tuve mucha gente en contra. Casi siempre las generaciones anteriores que nos llegan a formar a nosotros nos hacen saber que estudiar de alguna manera nos va a garantizar ser alguien en la vida. Yo considero que estudiar no te garantiza ser alguien sino te ayuda a ignorar menos. De alguna u otra forma luché en contra de esa adversidad. Me dio un empuje para enfocarme en lo que yo quería. La industria de la barbería es muy virgen y muy grande y me puse como meta eso seguir avanzando y de a pocos lo logré”, comenta Antonio.

►Vendieron todo para recorrer América en bus [CRÓNICA]



► Estilistas con calle: belleza en las oscuras noches de Lima [CRÓNICA]



Luchar contra todos significaba darle la contra a su familia que querían que ejerza su profesión. De la Fuente había estudiado administración pero llegó un momento donde se dio cuenta que eso no era lo suyo. Él anhelaba ser barbero y estaba decidido a cumplir ese sueño.

Antonio de la Fuente no solo corta, también enseña. No es celoso con sus conocimientos en barbería. (Foto: Antonio de la Fuente).

“Tenía un amigo que era neoyorquino quien influyó mucho en mí. Consideré que era entretenido y divertido incursionar en este arte. Ya había visto muchos videos de referencias y me comenzó a gustar y me metí de lleno. Mi aprendizaje fue muy empírico. No te voy a mentir, me ayudó trabajar con algunos referentes de la barbería. Fueron como personas que me incentivaron a poder seguir aprendiendo”, dice De la Fuente.

A medida que pasaban los años iba ganando la preferencia de los clientes. Trabajaba en sociedad junto a un amigo hasta que decidió poner su propia barbería. Un gran reto para demostrar que sus estudios no fueron en vano.

“En el proceso de todas las personas, siempre se llega a un punto en el cual quieren tener una independencia laboral. Sucedió de esa forma. Incursioné luego de regresar de un viaje de Colombia me gustó mucho la percepción que tuve allá sobre la barbería en Latinoamérica. Me animé a hacerlo. Ya tenía la cartera de clientes, el presupuesto, y el capital para realizarlo. Pero sobre todo tenía las ganas para realizarlo y el concepto que yo siempre brindo en mi barbería”, explica Antonio.

Así nació hace dos años Royalty Barbershop. Una barbería ubicada en Balconcillo que hoy es una de las más solicitadas. Prácticamente es un spa, porque no solo hay corte de cabello, sino que también brinda servicio de masajes, cuidado de las manos y de los pies. Algo poco habitual para el mercado masculino.

Hace dos años, Antonio de la Fuente abrió Royalty Barbershop. Uno de sus grandes proyectos realizados.

Su éxito, según explica, es la suma de muchas experiencias positivas y negativas que la vida le ha generado. Nunca se dejó vencer y fue persistente. Hasta ahora sigue aprendiendo y tomando cursos.

Sus clientes viven encantados con el trabajo de Antonio. El truco de De la Fuente es enamorarlos. A tal punto que ellos consideren que son importantes, dentro de su seguridad y de su forma correcta de verse, capilarmente hablando.

No solo corta, también dicta clases y trata de alejar a los jóvenes de la delincuencia. Esto es lo que más le entusiasma porque no solo enseña a trabajar con el cabello, también aconseja cómo llevar una carrera de barbero.

“Muchas veces jóvenes nacen o crecen con balas alrededor de ellos, drogadicción, hermanos que están presos. Entonces, no tienen muchas opciones y el sistema no ayuda. El camino más fácil es poder seguir delinquiendo. La barbería es como una nueva opción para todos. Y si tú lo tomas como una carrera puedes lograr muchas cosas. Mi objetivo de vida no es cortar, sino comunicar a muchos jóvenes un mensaje positivo y de esta manera impulsar este rubro”, manifiesta De la Fuente.

-Amistad con Jefferson Farfán-

Antonio de la Fuente es el barbero de confianza de Jefferson Farfán. (Foto: Royalty Barbershop).

Un día Jefferson Farfán estaba en busca de una peluquería. Hasta ese entonces, no tenía a alguien de confianza que vea su imagen capilar. El primo del atacante vio a De la Fuente en una revista y lo contactó para que le haga un corte al entonces delantero del Al Jazira.

Su primer trabajo fue tan bueno que desde esa vez se convirtió en el barbero de confianza de Farfán. Cada vez que la ‘Foquita’ llega al Perú va donde Antonio para arreglarse. Hasta lleva a sus hijos. Sin duda, ese fue el nexo para que trabaje con más jugadores de la selección peruana.

Con otro jugador que logró una buena amistad fue con André Carrillo. El atacante también deja que De la Fuente le cambie el look. Según Antonio, Carrillo es uno de los jugadores más versátiles a la hora de elegir su look.

-Excursión mundialista-

Antonio de la Fuente fue el barbero oficial de la selección peruana y argentina en el Mundial Rusia 2018.



Desde que Perú clasificó al Mundial, Antonio de la Fuente decidió cumplir uno de sus sueños: ver a la selección en una Copa del Mundo. Pero para que el viaje sea productivo llevó cursos en Madrid, Sevilla, Grana, Barcelona y en Toledo.

En su estadía en España, decidió escribirle a Jefferson Farfán. Le preguntó si había la posibilidad de algún trabajo y el atacante no dudo en decirle que sí. Jefferson estaba más que contento porque su barbero iba a estar cerca.

De la Fuente recibió una credencial para que pueda estar cerca de los jugadores. Algo a lo que los periodistas no teníamos acceso. Un lujo total. Pero no todo iba a quedar ahí. Faltaba una última llamada.

Antonio le hizo un gran corte a André Carrillo a pocos días del debut de la selección peruana ante Dinamarca. El atacante subió la foto de su nuevo look en Instagram y uno de sus amigos quedó sorprendido.

“Carrillo había jugado en el Sporting de Lisboa con Marco Rojo. André sube una historia de WhatsApp, Marco lo ve pregunta quién es tu barbero y André le pasó mi número. Luego Rojo me escribe y fue donde sucedió”, dijo De la Fuente.

Uno de los cortes que le hizo a André Carrillo fue la vitrina para llegar a la selección argentina.

-El encuentro con Messi-

Antonio de la Fuente tuvo la oportunidad de cortarle el cabello a Messi en la previa del partido entre Argentina vs. Francia.

En Rusia, tuvo la gran oportunidad de ser el barbero oficial de Perú y Argentina. Acompañó a ambas selecciones durante todo lo que duraron en el Mundial. El deseo de Antonio era cortarle a Lionel Messi. Pero parecía que el ‘10’ no quería hacerse nada en el cabello. Hasta que en la previa al partido entre Argentina y Francia, sucedió lo inesperado.

“Ya en la última fecha, luego de que Argentina le ganara a Nigeria, me dicen que Leo estaba esperando si le podía cortar. Yo no podía negarme. Era lo que estaba esperando desde un inicio. Fue el último que llegó”, explica Antonio.

La conversación con Messi la tiene grabada y lo que le causó sorpresa fue la humildad del argentino. En vez de quedarse viendo su celular, habló con Antonio. Le preguntó de todo y hasta le recordó que su primo estaba jugando en Melgar.

Antes de que entre Messi le habían dicho a Antonio “nada de fotos”. Como buen profesional cumplió hasta el último minuto esa regla. Pero dentro de él quería la foto soñada con el ídolo. Tras terminar con el corte, Lionel agradece y le dice: “¿querés que yo tome la selfie?”.

Fue un minuto de felicidad para el barbero. Esa foto se volvió viral y su barbería Royalty Barbershop, la más solicitada. Él se convirtió en el barbero más buscado. Fue el trampolín que necesitaba su carrera para que se mantenga en lo más alto.

“Con Messi me causó mucho impacto. Cuando lo tratas es tan sencillo que hizo que bajara toda la percepción que tenía de él. Muchos barberos cuando llegan a trabajar con estrellas se limitan a dar una asesoría o recomendarles qué es lo mejor que le podría quedar en el cabello. Ese es mi trabajo, recomendarte qué es lo mejor. Lo primero que yo voy a hacer es verte el cabello y buscar la manera de que te veas mejor”, esa fue la estrategia de Antonio para ganarse la confianza de Messi.

-Moda masculina-

Este es uno de los trabajos que realiza Antonio de la Fuente. En su cuenta de Instragram pueden ver todos su cortes.

Según De la Fuente, en el Perú son pocos los hombres que cuidan su cabello. En nuestro país no se dan cuenta de lo importante que es la imagen personal: cuando vas a una reunión de trabajo, un almuerzo o en tu día a día.

En Royalty Barbershop no solo se encargan de realizar cortes. Ellos van más allá y te recomiendan qué peinado encajaría perfecto. Además, te recomiendan cremas para el cuidado del cabello y la barba.

“Siempre recomiendo tres puntos importantes: que vayan a una barbería recomendada. Que investigue a la barbería que van. Después de atenderse con profesionales comencemos a meterles en la mente que existen productos para el cuidado del cabello. Tener la cultura y la costumbre de querer vernos bien. Hay gente que anda con el cabello desordenado y en su concepto personal están bien y sinceramente no están bien. Tienen la mentalidad cerrada y no entienden que se pueden ver mejor”, agrega Antonio.

La tendencia para este año son los cortes que no necesiten peinarse. Eso es trabajo del barbero, que estructura el cabello en ángulos de diferentes formas para que cuando esté seco o húmedo se vea bien.

La siguiente aventura de Antonio de la Fuente está en Brasil. País al que ya llegó y viene tomando clases y sorprendiendo con sus cortes. En el mes de la Copa América su agenda estará copada.