El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) alertó a los ciudadanos del peligro que representa la exposición y el contacto con una ballena jorobada, que apareció frente a la caleta “El Castillo”, en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa.

Según el reporte, la ballena se encuentra en un avanzado estado de descomposición, lo que tendría un fuerte impacto negativo en la salud.

Cría de ballena jorobada con herida en su aleta caudal causada por el choque con una embarcación en marzo de 2025, frente a las costas de Bahía de Banderas. Foto: cortesía Ecobac

El cetáceo fallecido fue localizado el último miércoles 22 de abril por personal de Imarpe, a seis metros de la franja costera, en un estado crítico de deterioro. De acuerdo con la información oficial, sería un ejemplar macho subadulto conocido como “ballena jorobada”, caracterizado por el gran tamaño de sus aletas.

Durante el hallazgo, se evidenció que el animal estaba sujetado a una cuerda por el área de su cola. Expertos deducen que habría sido traído desde otra ubicación hasta la orilla del mar de Camaná.