Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Expertos deducen que habría sido traído desde otra ubicación hasta la orilla del mar de Camaná. Foto: Imarpe
Expertos deducen que habría sido traído desde otra ubicación hasta la orilla del mar de Camaná. Foto: Imarpe
Por

El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) alertó a los ciudadanos del peligro que representa la exposición y el contacto con una ballena jorobada, que apareció frente a la caleta “El Castillo”, en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, región Arequipa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: