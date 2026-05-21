Resumen

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Restringen pase a camiones de carga pesada en vía costanera de Arequipa. (Foto: Difusión)
Restringen pase a camiones de carga pesada en vía costanera de Arequipa. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

A partir del próximo 2 de junio, al menos 120,000 transportistas de carga pesada, entre camiones, cisternas y buses interprovinciales, anunciaron que acatarán un paro indefinido debido al incremento del precio del combustible. La medida fue confirmada por dirigentes de la Unión Nacional de Transportistas, quienes aseguraron que el Gobierno aún no aprueba un subsidio para frenar el alza del diésel.

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