A partir del próximo 2 de junio, al menos 120,000 transportistas de carga pesada, entre camiones, cisternas y buses interprovinciales, anunciaron que acatarán un paro indefinido debido al incremento del precio del combustible. La medida fue confirmada por dirigentes de la Unión Nacional de Transportistas, quienes aseguraron que el Gobierno aún no aprueba un subsidio para frenar el alza del diésel.

Los dirigentes sostienen que el Gobierno se comprometió previamente a implementar un subsidio extraordinario para amortiguar el impacto del combustible, pero hasta ahora no existen disposiciones oficiales.

Uno de los principales reclamos es la aprobación de una subvención de, al menos, cuatro soles por galón de petróleo. Los transportistas afirman que el precio del combustible pasó de aproximadamente 12 a 24 soles por galón entre marzo y mayo del presente año, situación que habría reducido considerablemente la rentabilidad del servicio de transporte de productos y pasajeros.

Los transportistas afirman que el precio del combustible pasó de aproximadamente 12 a 24 soles por galón. (Foto: Alessandro Currarino/ EL COMERCIO) / ALESSANDRO CURRARINO

Los dirigentes indicaron que el paro podría extenderse a distintas regiones del país e involucrar no solo a transportistas de carga pesada, sino también a buses interprovinciales, colectivos y taxis. Además, advirtieron que la protesta podría generar retrasos en el traslado de alimentos y productos de primera necesidad.

El sector transporte también recordó que en abril sostuvieron reuniones con representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros. Durante esos encuentros, aseguran que el Ejecutivo se comprometió a evaluar mecanismos de compensación temporal para enfrentar el alza del diésel.

Gremios del sector de transporte paralizaran sus actividades desde el 2 de junio. (Foto: Captura)

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la posible implementación de subsidios ni mesas de diálogo con los gremios. Mientras tanto, los transportistas mantienen su posición y aseguran que, de no existir respuestas concretas antes del 2 de junio, el paro indefinido se ejecutará en todo el país.