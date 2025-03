La industria musical peruana, especialmente la del género cumbia, se encuentra completamente consternada por el fallecimiento del conocido vocalista de Armonía 10, Paul Flores, ‘Russo’, tras un atentado ocurrido en San Juan de Lurigancho. Esta noticia ha generado pronunciamientos de diversas autoridades municipales y gubernamentales. Incluso, la presidenta del país afirmó estar evaluando la pena de muerte, una declaración que generó controversia, ya que se cuestionó que no fuera una decisión propia del Ejecutivo.

Según testigos, sicarios en motocicletas interceptaron el vehículo en la Vía de Evitamiento y dispararon a quemarropa. Flores fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde falleció minutos después. Más allá de la tragedia, es importante resaltar que este caso forma parte de los 459 homicidios registrados en lo que va del 2025, con un promedio de 6.2 asesinatos al día, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef).

La muerte de Paul Flores, conocido como ‘Russo’, vocalista de Armonía 10, ha conmocionado a la industria musical peruana.

Testimonios de la orquesta

Charly Carmona, integrante de Armonía 10, no pudo ocultar su enojo ante la creciente inseguridad que afecta al país y expresó su temor de regresar a trabajar, tras haber vivido el aterrador atentado que le costó la vida a su compañero. “Las autoridades no hacen nada; se preocupan por su bienestar y no por la inseguridad que nos afecta a nosotros”, señaló el cantante.

Carmona también relató cómo vivió el momento exacto del atentado, en el que el bus de Armonía 10 fue baleado luego de una presentación en San Juan de Lurigancho. “Me percaté de las motocicletas que acechaban el bus. Al primer disparo, grité: ‘¡al suelo todos!’. Lamentablemente, es una pérdida muy grande, tanto para nosotros como para su familia”, recordó.

Max Aguirre, animador de Armonía 10, también se mostró profundamente afectado por la situación e indicó que intentaron hacer todo lo posible por salvar la vida de Paul, pero no fue posible. “Habíamos tenido una reunión en el bus después de la presentación en Jicamarca. El bus estaba en marcha, íbamos camino a Santa Clara. Para descansar un poco, siempre se acostumbra apagar la luz del vehículo. Yo estaba sentado un poco atrás de donde se encontraba Paul. Lo primero que escuché fue el vidrio reventando. Volteé y lo primero que hice fue tirarme al piso”, contó Aguirre.

Flores fue trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde falleció minutos después.

“Al instante escuché a Irvin decir que le habían disparado a Paul. Escuchamos un grito de él, se quejaba de dolor en la espalda, encendimos la luz y vimos que estaba sangrando. Le pedimos al chofer que nos llevara a un hospital cercano para que lo atendieran. Cuando llegamos, estaba muy mal. Llegamos con la esperanza de que pudiera sobrevivir, pero no fue así”, añadió.

Reacciones políticas ante la inseguridad

Tras el ataque al bus de Armonía 10, en el que el cantante Paul Flores perdió la vida, la bancada de Fuerza Popular, que hasta el momento no apoyaba una posible censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ahora exige su renuncia. En caso contrario, promoverán una moción de censura .

“La grave crisis de inseguridad que enfrenta el país evidencia el fracaso de la estrategia del ministro del Interior. A pesar del tiempo otorgado, los hechos recientes confirman que no se han conseguido los resultados esperados. Por lo tanto, exigimos su renuncia inmediata”, se lee en un comunicado oficial.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció el estado de emergencia en Lima y Callao. Foto: Andina.

Respuesta del Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que condenó el asesinato de Paul Flores. Según el pronunciamiento, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intensificado sus esfuerzos en San Juan de Lurigancho, una zona con altos índices de criminalidad, y ha logrado la detención de miembros de organizaciones delictivas.

Sin embargo, el Mininter también indicó que las carpetas fiscales abiertas tras estas detenciones están pendientes de decisiones judiciales, lo que limita las acciones contra los responsables. Un equipo especializado de la Dirincri PNP está investigando el caso y se ha activado el “Plan Cerco” para capturar a los autores del crimen.

Pronunciamientos

Por otro lado, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) exigió al Gobierno Nacional el adelanto de la convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Esta solicitud busca una reforma integral de la política de seguridad, instaurando sanciones drásticas y fortaleciendo el sistema de justicia para que los delincuentes enfrenten consecuencias más severas.

La presidenta del país afirmó estar evaluando la pena de muerte, una declaración que generó controversia, ya que se cuestionó que no fuera una decisión propia del Ejecutivo. Foto: Andina.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, exigió la aprobación inmediata del proyecto de ley sobre el terrorismo urbano, presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima ante el Congreso en septiembre de 2023. López Aliaga señaló que los políticos de izquierda estarían interesados en bloquear la aprobación de la iniciativa. “Los caviares están detrás de esta masacre”, declaró el alcalde.

La estrategia del Ejecutivo para hacer frente a la criminalidad

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció el estado de emergencia en Lima y Callao. La medida incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para reforzar la seguridad. Adrianzén también informó que el Ejecutivo prevé una reforma integral del sistema penitenciario como parte de la lucha contra el crimen organizado. Este anuncio se produjo tras el ataque armado contra el bus de la orquesta Armonía 10.

El alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Jesús Maldonado, criticó el anuncio del estado de emergencia, calificándolo como una estrategia fallida y carente de resultados efectivos. “Este gobierno ha fracasado en su intento de frenar la delincuencia que, hoy en día, nos afecta. San Juan de Lurigancho es un distrito que ha sido víctima de extorsión y sicariato durante muchos años, agravado por la enorme impunidad que acompaña cada una de estas intervenciones criminales. Estamos frente a un cáncer, y el cáncer solo se cura extirpándolo. O se extirpa el cáncer, o muere el paciente”, afirmó.

Se ha encendido un debate sobre la creciente inseguridad en el país.

Reacciones de Dina Boluarte

La presidenta Dina Boluarte, quien apareció en Independencia con motivo del inicio del año escolar 2025, dedicó pocos segundos de su discurso a la ola de inseguridad en el país. Aunque no se refirió directamente al asesinato de Paul Flores, mencionó la creciente criminalidad liderada por sicarios. “A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte”, recalcó, a pesar de que esta medida ha sido desestimada en repetidas ocasiones debido a los pactos internacionales firmados por Perú que impiden su ejecución .

Análisis

En una entrevista con El Comercio, el experto en seguridad ciudadana, Frank Casas, señaló que lo ocurrido es una lamentable continuación de los hechos violentos que azotan al país. "Estas son afectaciones que golpean directamente a las personas que hacen negocios en Perú, quienes se convierten en víctimas de sicariatos. Esto ha sucedido durante varios años y son acciones que el gobierno no ha logrado detener (…) Esto podría ser clave para la lucha contra la delincuencia, ya que generaría un nuevo liderazgo en el Ministerio del Interior, algo que ahora están considerando las bancadas que antes apoyaban la gestión actual. Pero más allá de un reemplazo, no parece haber un verdadero interés por plantear medidas más eficaces“, sostuvo.

"Dina Boluarte plantea una medida como la pena de muerte, que es completamente populista y no responde a un plan estratégico, además de que va en contra de los tratados internacionales que tiene el Perú. Es solo una medida que intenta aparentar ser una decisión de mano dura, pero que no sirve para reducir la criminalidad. Por otro lado, el estado de emergencia pone el foco en los policías y militares, pero no en las autoridades gubernamentales, que son las principales responsables de combatir el delito“, agregó.

Este caso ha generado reacciones políticas, desde exigencias de renuncia al ministro del Interior hasta polémicas propuestas como la pena de muerte. Foto: Andina.

Por su parte, Percy Castillo, especialista en seguridad ciudadana, comentó a El Comercio que han ocurrido atentados previos en otras partes del Perú. "No se está avanzando como se debería en las acciones contra la delincuencia. Este suceso será clave en la lucha contra la delincuencia, siempre y cuando las autoridades implementen medidas efectivas, pero no aquellas que no tienen ningún sentido. Es necesario corregir las deficiencias normativas“, expresó.

"En lugar de eso, se insiste en medidas que no conducen a nada, como el estado de emergencia, cuando lo que realmente se debería hacer es mejorar la inteligencia policial y dotar a los policías de los recursos necesarios para realizar investigaciones eficaces. Por otro lado, la pena de muerte no es una medida efectiva porque Perú no podría aplicarla sin violar los tratados internacionales de derechos humanos“, añadió.

Recorrido y homenaje al 'Russo'

El cuerpo de Paul Flores llegó a Piura pasadas las 7 de la mañana de este lunes 17 de marzo, tras un vuelo comercial proveniente de Lima. Los restos de ‘Russo’ son velados en la casa de sus padres, en Piura.

Además, se ha confirmado que se le rendirá un homenaje musical en las afueras de la vivienda. Este tributo será realizado por la orquesta Armonía 10 y otros músicos cercanos a Paul, quienes le rendirán su último adiós con música en vivo. La familia ha indicado que, probablemente, el entierro se realizará mañana en un terreno cercano a la Universidad Nacional de Piura, en el campo Mapfre.

Este caso forma parte de los 459 homicidios registrados en lo que va del 2025. Foto: Andina.

¿Quién era Paul Flores ‘Russo’?

Paul Flores García tenía 39 años. Nació el 21 de septiembre de 1984, en Piura. Su primer acercamiento a la cumbia ocurrió a los 17 años, cuando empezó a cantar con Armonía 10.

Paul hizo una pausa en su carrera musical y dejó de lado el canto por un tiempo. Sin embargo, a los 21 años, regresó con fuerza y empezó a cantar ininterrumpidamente con el grupo durante casi dos décadas. Se convirtió en uno de los vocalistas principales de la agrupación norteña.

Mantenía una relación con Carolina Jaramillo, con quien tuvo un hijo menor. En sus redes sociales, Paul compartía mucho sobre su trabajo, mientras que su vida privada la mantenía en reserva. Recientemente, grabó un tema a dúo con Leslie Shaw, una colaboración que rápidamente se convirtió en la favorita del público.