Obra artística en homenaje al papa León XIV en la fachada e instalaciones de la Compañía de Bomberos Unión Chalaca. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Obra artística en homenaje al papa León XIV en la fachada e instalaciones de la Compañía de Bomberos Unión Chalaca. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
Por Redacción EC

El reconocido artista plástico nacional Eric Cárdenas sorprendió a los vecinos del primer puerto con una impactante obra artística en honor a la visita del papa León XIV al Perú.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?