El reconocido artista plástico nacional Eric Cárdenas sorprendió a los vecinos del primer puerto con una impactante obra artística en honor a la visita del papa León XIV al Perú.

Dicha obra se encuentra en la fachada de instalaciones de la Compañía de Bomberos Unión Chalaca N.º 1, ubicada en la avenida 2 de Mayo 375.

La intervención urbana ha captado de inmediato la atención de transeúntes y residentes de la zona FOTOS: Jesús Saucedo @photo.gec

El mural plasma los rostros del papa León XIV, y de la Virgen María, rindiendo un emotivo homenaje visual en un espacio emblemático del Callao; iniciativa de Radio María Perú.

Cabe recordar, que el lunes 16 de noviembre, último día de su visita apostólica al Perú, volverá a esa tierra para visitar el Hogar de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Allí compartirá con los cerca de 60 adultos mayores que viven en el hogar, con las religiosas que los cuidan y con sus trabajadores.

Mural de Eric Cárdenas, plasma los rostros del papa León XIV, y de la Virgen María FOTOS: Jesús Saucedo @photo.gec

Diócesis del Callao

El homenaje tiene un significado especial para el primer puerto. Antes de ser elegido Papa, Robert Prevost fue administrador apostólico de la Diócesis del Callao.

La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por la ciudadanía local, que ve en este trabajo un símbolo de unidad y fe en la antesala de los eventos oficiales del santo padre.

Reconocido artista

Entre sus obras destaca el homenaje a María Reiche en el Muro de Berlín, con el que llevó el rostro de la investigadora de las Líneas de Nasca de regreso a su tierra natal.

En Lima pintó un mural en homenaje a Arturo “Zambo” Cavero y Óscar Avilés, en el distrito de Barranco.

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