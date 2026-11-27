Según las primeras investigaciones, los sujetos se desplazaban en más de tres vehículos y cerraron el paso a una camioneta blindada que circulaba junto a otras unidades. Los atacantes dispararon contra el vehículo, golpearon sus puertas e intentaron romper las lunas para perpetrar el robo de presuntas joyas.
“Son más de tres vehículos y más de siete u ocho delincuentes que han participado en este caso”, precisó Benavides, quien también indicó que las imágenes registradas por cámaras de seguridad permitirán reconstruir la intervención de cada vehículo y establecer la ruta de fuga de los responsables.
El jefe policial descartó que se trate de un asalto común y señaló que existen indicios de una operación previamente planificada. Asimismo, recordó que en esa misma zona se produjo anteriormente otro robo de características similares, por lo que se investigará una posible relación entre ambos hechos.
“Anteriormente se ha podido ver otro asalto casi similar en esta zona, en este puente, en esta subida, ya de alguna forma planificada, porque se ha podido ver las imágenes que participan más de tres vehículos”, declaró el general de la PNP.
Heridos tras el ataque
Respecto a las víctimas, el general informó que dos personas heridas fueron trasladadas a la clínica San Juan Bautista, en San Miguel, donde permanecen fuera de peligro. De acuerdo con la información preliminar recogida por la Policía, los ocupantes se dirigían al aeropuerto, versión que todavía debe ser corroborada.
Entre las evidencias recogidas figuran tres celulares que habrían sido arrojados de los vehículos y que serán sometidos a análisis. Además, los peritos vienen examinando los casquillos de bala para determinar el tipo de armamento utilizado.
Olger Benavides también indicó que la camioneta atacada contaba con un alto nivel de blindaje, lo que habría permitido resistir los numerosos impactos de bala. El caso continúa bajo investigación policial.