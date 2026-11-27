Al menos siete delincuentes participaron en el ataque armado contra un vehículo blindado la mañana de este viernes 27 de noviembre en la Costa Verde, a la altura de la subida Santa Rosa, en el distrito de La Perla. Así lo confirmó Olger Benavides, general de la PNP y jefe de la Región Policial Callao, a El Comercio.

Según las primeras investigaciones, los sujetos se desplazaban en más de tres vehículos y cerraron el paso a una camioneta blindada que circulaba junto a otras unidades. Los atacantes dispararon contra el vehículo, golpearon sus puertas e intentaron romper las lunas para perpetrar el robo de presuntas joyas.

“Son más de tres vehículos y más de siete u ocho delincuentes que han participado en este caso”, precisó Benavides, quien también indicó que las imágenes registradas por cámaras de seguridad permitirán reconstruir la intervención de cada vehículo y establecer la ruta de fuga de los responsables.

Delincuentes a bordo de tres vehículos interceptaron a dos camionetas en la subida Santa Rosa, en La Perla (Callao), antes de las 6:00 a. m. Casi cinco sujetos armados descendieron para robar un cargamento que, según versiones preliminares, serían lingotes de oro. (Fotos: Joseph Ángeles / @photo.gec)

El jefe policial descartó que se trate de un asalto común y señaló que existen indicios de una operación previamente planificada. Asimismo, recordó que en esa misma zona se produjo anteriormente otro robo de características similares, por lo que se investigará una posible relación entre ambos hechos.

“Anteriormente se ha podido ver otro asalto casi similar en esta zona, en este puente, en esta subida, ya de alguna forma planificada, porque se ha podido ver las imágenes que participan más de tres vehículos”, declaró el general de la PNP.

El jefe de la Región Policial Callao, Olger Benavides, informó que los atacantes se movilizaban en más de tres vehículos y que el hecho habría sido planificado. (Foto: Miguel Rocca EC)

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Heridos tras el ataque

Respecto a las víctimas, el general informó que dos personas heridas fueron trasladadas a la clínica San Juan Bautista, en San Miguel, donde permanecen fuera de peligro. De acuerdo con la información preliminar recogida por la Policía, los ocupantes se dirigían al aeropuerto, versión que todavía debe ser corroborada.

Asalto en la Costa Verde deja dos heridos: PNP revela que víctimas habrían sido seguidas por delincuentes. Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec

Entre las evidencias recogidas figuran tres celulares que habrían sido arrojados de los vehículos y que serán sometidos a análisis. Además, los peritos vienen examinando los casquillos de bala para determinar el tipo de armamento utilizado.

Olger Benavides también indicó que la camioneta atacada contaba con un alto nivel de blindaje, lo que habría permitido resistir los numerosos impactos de bala. El caso continúa bajo investigación policial.