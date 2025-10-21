Puentes inclusivos de la Costa Verde quedaron en el olvido: vandalismo y riesgo para los usuarios. (Foto: Captura/YT/BDP)
Puentes inclusivos de la Costa Verde quedaron en el olvido: vandalismo y riesgo para los usuarios. (Foto: Captura/YT/BDP)
Redacción EC
Redacción EC

Los ascensores del puente peatonal inclusivo de la , ubicado en el distrito de , se encuentran completamente deteriorados y sin funcionamiento, generando alarma entre los vecinos y peatones que utilizan la estructura para acceder al circuito de playas.

La obra, inaugurada en agosto de 2021 durante la gestión del exalcalde , tuvo una inversión cercana a los S/4 millones y fue presentada como un símbolo de accesibilidad urbana. El puente, de 42,5 metros de largo y 3,5 de ancho, contaba con ascensores, iluminación LED, señalización reglamentaria y bicirrieles para ciclistas.

Vecinos denuncian abandono del puente peatonal de Barranco y exigen mantenimiento urgente. (Foto: Captura/YT/BDP)

Sin embargo, apenas cuatro años después, el panorama es totalmente distinto. Los ascensores no funcionan, presentan puertas rotas, basura acumulada y daños en los sistemas eléctricos. Según un reporte televisivo, los equipos están vandalizados y sirven de refugio nocturno para personas en situación de calle, lo que genera temor entre los vecinos.

Además, los bicirrieles están oxidados y las luminarias colgando, lo que representa un peligro real para los peatones, especialmente para los niños o personas con discapacidad.

En distritos como , donde existen estructuras similares, las autoridades han tenido que cerrar el acceso con rejas y cintas amarillas para evitar accidentes. Los vecinos señalan que el abandono de la infraestructura refleja la falta de mantenimiento municipal pese a la continuidad política entre gestiones.

Ascensores del puente inclusivo de Barranco están abandonados y representan peligro para los peatones. (Foto: Captura/YT/BDP)

El deterioro del puente y sus ascensores pone en evidencia el descuido de una obra que buscaba promover la inclusión y la seguridad, pero que hoy es ejemplo del abandono del espacio público. Los ciudadanos exigen que la actúe de inmediato para recuperar esta infraestructura y garantizar condiciones seguras de tránsito peatonal.

Cabe mencionar que desde la salida de Muñoz Wells, la infraestructura ha pasado por dos gestiones —la de Rafael López Aliaga y ahora la de Renzo Reggiardo— sin que se hayan ejecutado trabajos de mantenimiento o recuperación. Los vecinos piden una intervención urgente de la Municipalidad de Lima para evitar accidentes y restituir la funcionalidad de los accesos.

