Los restos de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, fueron retirados de la Morgue de Piura y trasladados a su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Ricardo Palma, donde serán velados durante las próximas horas.

La autoridad edil murió, la tarde del jueves 21 de mayo, tras ser baleado dentro de una camioneta, cuando se dirigía a almorzar a la vivienda de su madre.

Victor Febre fue asesinado a balazos por sicarios como alcalde distrital de Veintiséis de Octubre. (Foto: Facebook Piura en la Noticia)

Tras conocerse el crimen, el Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre declaró tres días de duelo en la institución. Los regidores acordaron que el duelo serán los días 22, 23 y 24 de mayo.

De esta forma, se dispuso el izamiento de las banderas a media asta en todas las dependencias municipales como muestra de respeto a la memoria del alcalde.

¿Cómo avanzan las investigaciones?

La Policía informó que hay equipos especializados de investigación e inteligencia que vienen realizando diligencias urgentes. Según indicaron, ya cuentan con una hipótesis de trabajo, la identificación preliminar del presunto asesino y avances sobre el posible móvil de la acometida.

En tanto, José Luis Chau Aranda, de 40 años, conductor de la camioneta en la que se trasladaba Febre Calle, permanece hospitalizado en el Hospital Regional José Cayetano Heredia de EsSalud, donde lucha por su vida tras resultar herido de bala en el atentado.