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Como muestra de respeto a la memoria del alcalde, se dispuso el izamiento de las banderas a media asta en todas las municipalidades. Foto: Facebook captura/composición GEC
Como muestra de respeto a la memoria del alcalde, se dispuso el izamiento de las banderas a media asta en todas las municipalidades. Foto: Facebook captura/composición GEC
Por Redacción EC

Los restos de Víctor Hugo Febre Calle, alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, fueron retirados de la Morgue de Piura y trasladados a su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Ricardo Palma, donde serán velados durante las próximas horas.

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