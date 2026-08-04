Madre de Brian Roque solicita apoyo de Keiko Fujimori por demora en las investigaciones. Foto: Captura de video/PanamericanaTV
Madre de Brian Roque solicita apoyo de Keiko Fujimori por demora en las investigaciones. Foto: Captura de video/PanamericanaTV
Por Redacción EC

La investigación por el asesinato del deportista Brian Roque, campeón de bádminton e integrante de la delegación nacional que se preparaba para los Juegos Panamericanos Lima 2027, continúa en marcha. En medio del proceso, su madre hizo un llamado público a la presidenta Keiko Fujimori para que la ayude a impulsar las diligencias que permitan identificar a los responsables del crimen.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.