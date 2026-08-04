La investigación por el asesinato del deportista Brian Roque, campeón de bádminton e integrante de la delegación nacional que se preparaba para los Juegos Panamericanos Lima 2027, continúa en marcha. En medio del proceso, su madre hizo un llamado público a la presidenta Keiko Fujimori para que la ayude a impulsar las diligencias que permitan identificar a los responsables del crimen.

Durante una entrevista con Buenos Días Perú, la mujer expresó su preocupación por la demora en las investigaciones y sostuvo que el acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad es fundamental para esclarecer el caso.

Flor Roque también manifestó su frustración por la lentitud con la que avanzan las diligencias y señaló que las autoridades le informaron que algunos procedimientos se retrasaron debido a los días feriados.

Brian Roque fue asesinado en La Victoria. Foto: Captura de video/Panamericana TV

Según explicó, en la zona donde ocurrió el ataque existen diversas cámaras de videovigilancia que podrían haber registrado el accionar de los responsables, pero indicó que esos videos aún no han sido revisados.

Pide apoyo a Keiko Fujimori

La madre del deportista dirigió un mensaje a la presidenta, solicitándole respaldo para que las autoridades agilicen la obtención y revisión de las grabaciones.

Asimismo, consideró que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional deberían priorizar el análisis del material audiovisual, ya que, a su juicio, las imágenes podrían aportar elementos determinantes para identificar a los atacantes.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de Brian Roque?

Brian Roque fue atacado a balazos por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta mientras permanecía reunido con un grupo de amigos en el distrito de La Victoria.

El deportista integraba la selección nacional de bádminton y se encontraba en preparación para representar al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Dirincri continúa con las diligencias

Cabe señalar que las investigaciones están a cargo del Despacho 6 de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), que continúa recopilando evidencias para esclarecer el homicidio.

En tanto, la madre del deportista informó que entregará el teléfono celular de su hijo, el cual presenta un impacto de bala, para que sea sometido a las pericias correspondientes.

Por su parte, la hermana de Brian Roque también pidió que las instituciones aceleren las diligencias y brinden respuestas concretas a la familia sobre el avance de la investigación.

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