La Policía detuvo a Richard Leandro Araujo Ludeña (29), quien permanece bajo custodia preventiva por su presunta implicación en el homicidio del alcalde de Jorge chávez. Foto: composición GEC
La Policía detuvo a Richard Leandro Araujo Ludeña (29), quien permanece bajo custodia preventiva por su presunta implicación en el homicidio del alcalde de Jorge chávez. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Defensoría del Pueblo exhortó celeridad en las investigaciones al Ministerio Público y a la Policía Nacional tras el asesinato del alcalde del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, ocurrido durante las primeras horas de este miércoles 29 de julio en la provincia de Celendín, región Cajamarca.

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