“Exhortamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional a realizar una investigación célere, objetiva e imparcial que permita sancionar a los responsables. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho”, expresó la Defensoría, a través de un comunicado.
El alcalde Omar Díaz falleció tras recibir un ataque con arma blanca en la intersección del jirón Marcelino Gonzales y la avenida Túpac Amaru, luego de haber asistido a las celebraciones por Fiestas Patrias y la festividad patronal en la Plaza de Armas de Celendín.
Frente a este hecho, que convierte a Díaz Rabanal en el cuarto burgomaestre asesinado en el país, en lo que va del año 2026, la Defensoría también expresó “su más enérgico rechazo” y extendió “sus más sentidas condolencias a sus familiares, autoridades y población”.
Por su parte, la Policía Nacional del Perú detuvo a Richard Leandro Araujo Ludeña (29), quien permanece bajo custodia preventiva por su presunta implicación en el homicidio, mientras el Ministerio Público recaba pruebas y testimonios en la zona del crimen.
Ale Fuller explica que retomó el contacto con Pablo Heredia tras coincidir con él en un evento y luego en Pisco. Señala que, después de ocho años, pudieron saludarse con cariño y que hoy mantienen una amistad sin intención de volver como pareja.