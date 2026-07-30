La Defensoría del Pueblo exhortó celeridad en las investigaciones al Ministerio Público y a la Policía Nacional tras el asesinato del alcalde del distrito de Jorge Chávez, Omar Díaz Rabanal, ocurrido durante las primeras horas de este miércoles 29 de julio en la provincia de Celendín, región Cajamarca.

El Ministerio Público indicó que se continuará con las investigaciones, para determinar las circunstancias del asesinato del alcalde Omar Díaz. Foto: Facebook/Ronal Tiper Noticias

“ Exhortamos al Ministerio Público y a la Policía Nacional a realizar una investigación célere, objetiva e imparcial que permita sancionar a los responsables . Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la justicia y el fortalecimiento del Estado de derecho”, expresó la Defensoría, a través de un comunicado.

El alcalde Omar Díaz falleció tras recibir un ataque con arma blanca en la intersección del jirón Marcelino Gonzales y la avenida Túpac Amaru, luego de haber asistido a las celebraciones por Fiestas Patrias y la festividad patronal en la Plaza de Armas de Celendín.

Sospechoso habría intentado fugar de la ciudad. (Captura: Sol TV)

Frente a este hecho, que convierte a Díaz Rabanal en el cuarto burgomaestre asesinado en el país, en lo que va del año 2026, la Defensoría también expresó “su más enérgico rechazo” y extendió “sus más sentidas condolencias a sus familiares, autoridades y población”.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú detuvo a Richard Leandro Araujo Ludeña (29), quien permanece bajo custodia preventiva por su presunta implicación en el homicidio, mientras el Ministerio Público recaba pruebas y testimonios en la zona del crimen.