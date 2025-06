La alférez de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Ashley Vargas, permanece desaparecida desde el pasado 20 de mayo, cuando realizaba un vuelo de instrucción en Pisco, región Ica. Desde entonces, su familia ha desplegado sus propios esfuerzos de búsqueda, mientras que la Fiscalía Provincial Corporativa de Pisco ya inició diligencias preliminares. Sin embargo, el abogado de la familia, José Ocampo, acusó a la FAP de no entregar información clave para avanzar en la investigación.

En declaraciones a RPP, el letrado mencionó que la entidad ha mantenido comunicación “cero” con la familia de la piloto. Además, señaló que la FAP no ha respondido ninguna solicitud de documentación técnica hecha por el Ministerio Público desde el 23 de mayo, incluyendo informes sobre el mantenimiento de la nave, los sistemas de eyección y el localizador de emergencia.

“El día 23 de mayo [lo solicitó la Fiscalía] y, a la fecha, no han presentado un solo escrito. Esa es la razón por la que nosotros cuestionamos el proceder de la FAP, porque lejos de estar en conferencias, en desmentir, en perseguir a los testigos que han evidenciado que esa aeronave votaba humo antes de caer al mar, vayan a la Fiscalía llevando la documentación y sustenten, ¿o no la tienen? Esa es la pregunta ”, cuestionó el abogado.

Se cuestiona el funcionamiento del sistema de eyección y localización de la aeronave. (Foto: Difusión)

Uno de los puntos críticos señalados por la familia es la falta de transparencia sobre los pirocartuchos, mecanismo que activa el asiento eyectable de la aeronave. Según Ocampo, todo indica que el sistema de eyección no funcionó, lo que habría impedido a Ashley activar su localizador.

“El tema de los pirocartuchos, que es lo que eyecta el avión, no se habría producido. Al no producirse eso, Ashley no habría eyectado y solamente Ashley puede activar su localizador una vez que eyectó y se encuentra o en el mar o en la superficie terrestre”, detalló.

Además, el abogado aseguró que el padre de Ashley recibió una llamada anónima al llegar a la base FAP, en la que le pedían no hablar con la prensa. A esto se suma la versión de que la familia, y no la institución, habría sido la que encontró una de las piezas de la aeronave siniestrada, actualmente en manos de la Fuerza Aérea.

“Desde el desde el primer día que llega [el padre de Ashley], recibe una llamada anónima y eso nos preocupa. El día que llegó a la base [FAP] recibió una llamada anónima y le dijeron que no tiene por qué hablar a la prensa, que esto se guarde en secreto. Y por esa razón es que, ante las inconsistencias durante los 3 días que él estuvo ahí, se dio la posibilidad de salir y salió, porque evidentemente él tiene que buscar a su hija, él tiene que buscar el apoyo”, explicó Ocampo.

Familiares aseguran que hallaron piezas del avión por su cuenta, sin ayuda oficial. (Foto: Andina)

La posibilidad de una denuncia penal por homicidio culposo ya está en marcha, pero el abogado no descarta que se eleve a homicidio simple, dependiendo del análisis pericial sobre la aeronave.

“Desde mi perspectiva, en algún momento será un homicidio simple , porque si no demuestran que esos asientos estaban debidamente certificados y que no se pudo accionar en su momento, será otra la categoría que debería tener esto por dolo eventual”, sostuvo.

Por ahora, la prioridad de la familia es clara: encontrar el cuerpo de Ashley Vargas. Según su abogado, el padre de la alférez se encuentra todos los días desde la madrugada en la playa Mendieta liderando labores de búsqueda, con apoyo logístico propio.