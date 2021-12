“Mi abuelita es muy estricta. Me lee libros de la escuela, me prepara el desayuno y me lleva a su trabajo. No quiere que me quede solito en casa. Me dice que hay mucha gente mala que nos puede herir y robar. La quiero mucho”, dice el niño. Doña Gaudencia se desempeña como cocinera en un restaurante en la avenida Universitaria, en Comas. A media hora de su hogar. Por la pandemia el pequeño aun no puede regresar a la escuela | Foto / César Grados / @photo.gec