Ayer por la noche, 24 días después del ataque contra Katherine Gómez (18), Sergio Tarache Parra (21) fue capturado en una calle de Bogotá, Colombia, por agentes policiales de ese país. Esto sucedió luego que personas que transitaban cerca al feminicida lo reconocieran. La noticia fue difundida preliminarmente por Latina Noticias y minutos después fue confirmada por fuentes policiales de El Comercio.

Hoy, el ministro del Interior, Vicente Romero, en conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, detalló que un sujeto al que denominó ‘Coquito’ fue quien brindó información a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre el paradero en Colombia del victimario.

“La captura se produjo al promediar las 7 p.m. del día de ayer (martes) en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, Colombia. Al momento estamos haciendo los trámites necesarios para poder traerlo al Perú y entregarlo a la justicia”, agregó.

Sergio Tarache Parra (21) fue capturado en Colombia por agentes policiales de ese país, la noche de este último lunes. Video: Difusión

En horas de la mañana, Cinthya Machare, madre de Katherine, declaró ante la prensa que a pesar de la captura, ella continúa en pie de lucha hasta que se le dicte cadena perpetua al feminicida. “Yo quiero que mi país me proteja y me haga sentir segura de que ese hombre va a pagar su culpa. Que me den la certeza que él va a pagar la cadena perpetua y no va a causar más daño”, dijo.

En paralelo a las declaraciones de Machare, el jefe de la Policía Nacional del Perú, general PNP Jorge Luis Angulo Tejada, informó durante una conferencia de prensa que la captura del feminicida se produjo en el contexto de una “coordinación permanente”. Aunque se le consultó por los detalles exactos y las circunstancias del hecho, no los brindó con claridad. Señaló que, una vez que el detenido esté ante los detectives peruanos y fiscales tendrá que “responder a muchas preguntas”.

Conferencia de prensa en Dirincri.

No obstante, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), General PNP Óscar Arriola, comentó a Tv Perú que “él -Sergio Tarache Parra- habría huido por la frontera de Leticia hacía Colombia”. Este lugar se encuentra entre la frontera del país por el Amazonas, donde está la de Santa Rosa, también cerca de la ciudad brasileña de Tabatinga.

Aclaró que “su situación es ilegal en Colombia”, por ello se le expulsaría del país hacia el Perú, donde sería capturado en la frontera con el país vecino para ser puesto a disposición de la justicia.

Acciones inmediatas

A través de una publicación de Twitter, el Ministerio del Interior comunicó que “en unas horas será traído al Perú -Tarache Parra- para ser juzgado”.

Sergio Tarache Parra, sujeto acusado de quemar viva a su expareja, Katherine Gómez, fue detenido en Colombia. Estaba incluido en el Programa de Recompensas y se ofreció S/ 50 000 por información que permita su captura. En unas horas será traído al Perú para ser juzgado. pic.twitter.com/KlWQQHc2yT — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 12, 2023

En esa misma línea, fuentes cercanas al jefe de la Interpol Lima, Coronel PNP Carlos López Aedo, señalaron a El Comercio que actualmente el Ministerio de Justicia; Relaciones Exteriores; Interpol y el juzgado a cargo del caso, están coordinando con autoridades colombianas para realizar en un tiempo de dos días la expulsión de Sergio Tarache Parra del territorio cafetalero hacía la frontera de Leticia con nuestro país. En ese lugar, según indicó la fuente, estaría listo un avión policial para su inmediato traslado a la Dirincri.

Lee también: Sergio Tarache Parra sigue libre pese a que todos vieron que intentó matar a su expareja hace cinco días

Reforzando esa información, una fuente diplomática de El Comercio informó que el Ministerio Público, Interpol y el Ministerio del Interior se encontraban en coordinaciones para lograr la expulsión del feminicida del territorio colombiano. Resaltó que la justicia nacional estaba evaluando levantar la orden de captura internacional para que Colombia proceda con la expulsión hacia la frontera con el Perú y ahí sea capturado por agentes policiales nacionales para su evacuación a Lima.

¿Qué proceso seguirá el feminicida en nuestro país?

En comunicación con este Diario, la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, señaló que la mañana de hoy se cruzó comunicación con la titular del Segundo Despacho de la Sexta Fiscalía especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, Carla Castro Herrera, para solicitar que, dada la gravedad de los hechos, una vez que la persona se encuentre bajo sus competencias se pueda solicitar la prisión preventiva.

Eliana Revollar explica que el Estado debería tener más capacidad de respuesta frente a temas de violencia de género. (Foto: archivo GEC) fotos: renzo salazar / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

Sobre la posibilidad que se expulse del país vecino al feminicida con el fin de agilizar los procesos, comentó que “confiamos en que Colombia pueda dar los pasos correspondientes para ponerlo a la brevedad posible a disposición de las autoridades peruanas”.

No obstante, la otra vía legal para trasladar a suelo nacional al feminicida sería una extradición. El abogado penalista, Aarón Alemán, explicó que se deben cumplir una serie de pasos legales que podrían tardar como mínimo un mes o hasta más de seis.

1 Interpol deberá comunicar a la Fiscalía de la Nación sobre la ubicación y detención de la persona extraditable. 2 La Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones se comunicará con el Juzgado de Investigación Preparatoria para que realice un cuaderno que formalice la solicitud de extradición y se pueda declarar procedente. 3 La Corte Suprema de Justicia deberá anunciar la extradición y remitir al Ministerio de Justicia. 4 Esta última entidad del Estado aprobará la extradición. 5 Fiscalía de la Nación sustentará la extradición porque se hará cargo del proceso.

Una vez en el país, Sergio Tarache Parra, bajo la conducción de la Policía Nacional del Perú (PNP), sería puesto a disposición de la Fiscalía. La titular de la Defensoría del Pueblo también informó que durante este proceso el feminicida estaría detenido porque su orden de detención preliminar por siete días sigue activa.

Asimismo, enfatizó que hay que reconocer quién lo ha capturado fue la policía de Colombia. “Esto nos hace reflexionar sobre una justicia mucho más célere y oportuna, que pueda dedicarse a la investigación con una diligencia reforzada en casos contra la violencia. Esto implica hacer todo lo necesario para que una persona sea puesta a disposición de la justicia”, dijo.

Tarache Parra no sólo enfrentaría un proceso de prisión preventiva, sino que al término de esta, podría purgar una larga condena en la cárcel. Esto último lo explicó el abogado penalista Aarón Alemán, quien detalló que le esperaría una pena no menor de 30 años por el delito de feminicidio agravado, tras haber actuado con alevosía contra Katherine Gómez.

“Esta persona, para no ser encontrada o evitar cualquier tipo de persecución en su contra, se trasladó a otro país vía terrestre para efectos de rehuir a la investigación penal que tiene”, dijo.