El 17 de febrero inició el primer capítulo de una historia que marcó el luto de una familia y que, conforme han pasado los días, se ha ido actualizando hasta revelar nuevos destapes. Y es que el joven de 21 años, Adrián Villar, atropelló a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro, dándose a la fuga y dejándola morir en medio de la calle.

Luego de una semana, su defensa, encabezada por el abogado Jefferson Moreno, alegó que Villar se encontraba en estado de shock y que fue directo a una clínica. Sin embargo, las cámaras de videovigilancia muestran que, luego del accidente mortal, se reunió a 10 cuadras más adelante con su padre, con la periodista Marisel Linares y con su pareja, la influencer Francesca Montenegro, para conversar y hacer llamadas.

Ni la periodista, ni la influencer, ni la misma Policía, que también apareció en las cámaras de seguridad, hicieron algo para revelar la identidad del joven que mató a la deportista ni lo entregaron a las autoridades.

A gran velocidad, Adrián Villar atropelló a Lizeth Marzano y se dio a la fuga, dejándola morir en medio de la calle.

Todo empezó el martes 17 de febrero a las 11:07 de la noche. Lizeth se encontraba tranquila haciendo un recorrido, trotando por las calles sanisidrinas, lo cual era parte de su rutina nocturna como atleta.

Mientras tanto, Adrián se encontraba en un edificio de la calle Los Eucaliptos, en San Isidro, donde vive su enamorada, la vlogger de lifestyle Francesca Montenegro. El joven salió a las 11:20 en un auto Chevrolet gris.

Es así que, minutos después, a las 11:22, con una evidente velocidad rápida, sale del carril donde se encontraba y embiste a Lizeth en medio de su rutina, en el cruce de El Golf con la cuadra 6 de Camino Real, en San Isidro. Sin embargo, nunca la auxilió. En su lugar, después de atropellarla, Adrián emprende la fuga a toda velocidad.

La familia de Lizeth llegó casi de inmediato al lugar de los hechos, tratando con impotencia de ubicar al conductor que atropelló y mató a la mujer.

Se pasa un primer semáforo en rojo, casi ocasionando un accidente; continúa su huida y, por la gran velocidad, luego se pasa un segundo semáforo en rojo, obligando a una camioneta a frenar en seco para evitar una tragedia.

El carro que manejaba Adrián se iba desprendiendo y caían piezas en el camino debido al impacto del atropello.

A las 11:24 de la noche, no se supo más del carro Chevrolet gris, que, dicho sea de paso, estaba a nombre de la periodista y conductora de televisión Marisel Linares, pareja del padre de Adrián Villar. Sin embargo, esa solo fue la primera parte de esta historia.

Es así que, horas más tarde, a las 2:45 del miércoles 18 de febrero, aparece en el cruce de la calle Jorge Basadre con la calle Los Eucaliptos, en el frontis de la casa de la enamorada de Adrián, una camioneta blanca.

La periodista de televisión y madrastra de Adrián Villar, Marisel Linares, se reunió con él junto a su esposo, a casi diez cuadras del lugar de la tragedia.

De la parte trasera de este vehículo sale Adrián junto al piloto, su padre Rubén Villar, y de copiloto Marisel Linares, quien horas después de la tragedia publicó un comunicado en sus redes sociales liberándose de responsabilidad y nunca revelando quién era el responsable del accidente y de la muerte de Lizeth.

En medio de esas horas, la deportista se encontraba agonizando en medio de la calle. De acuerdo con el abogado de su familia, Carlos Grados, ese lapso de tiempo pudo haber sido clave para que tanto Adrián como sus acompañantes pudieran auxiliar a la joven y salvarla; sin embargo, decidieron estacionarse más adelante, mientras que el padre parecía estar hablando por teléfono, haciendo coordinaciones, y Marisel lo escuchaba y caminaba preocupada, llevándose la mano al rostro y tomándose la frente.

Pero ellos no fueron los únicos cómplices de Adrián. A las 2:59 de la mañana, de ese mismo edificio sale su enamorada, Francesca Montenegro; se reúnen y siguen conversando. Pocos minutos después pasa una patrulla de serenazgo y todos se quedan mirando.

También apareció la enamorada de Adrián, la influencer Francesca Montenegro, acompañada de su padre.

A las 3:09, Marisel, su pareja y Adrián suben a la camioneta blanca en la que llegaron, mientras Francesca regresa al edificio y vuelve a salir a las 3:12, esta vez junto a su padre, Juan Montenegro.

Los tres bajan de la camioneta, saludan al padre de la influencer y, mientras una familia lloraba a su difunta en medio de la calle, ellos conversan por más de 20 minutos a pocos metros de lo ocurrido.

A las 3:39, finalmente Francesca y su padre vuelven a su domicilio, mientras que Adrián abraza a su papá, como agradeciéndole. Rubén Villar y Marisel Linares se retiran en la camioneta blanca en la que llegaron, mientras el joven va hacia el edificio de su pareja.

Casi de inmediato, a las 3:42, llegó otra camioneta blanca a nombre de Marcela Chirinos, madre de Adrián Villar. Ella y su hijo se reúnen, ella ve cómo se encuentra y finalmente se va a las 3:54 de la madrugada del miércoles.

Policías llegaron a la zona, ingresaron al edificio donde se encontraba Adrián, pero nunca lo detuvieron.

A las 5:03 de la mañana llega un patrullero, justo dentro del tiempo de flagrancia. Un efectivo policial parece buscar la vivienda donde se encuentra el presunto asesino de Lizeth, identifica la dirección e ingresa al lugar. A las 5:16 sale del edificio, sube al patrullero sin ningún detenido y se va en el mismo vehículo en el que llegó.

De esa manera, se evidencia que la Policía, casi seis horas después de la muerte de Lizeth Marzano, se habría reunido dentro del edificio con Adrián Villar y su enamorada, pero sin realizar una detención.

A las 5:32 llega otro policial, toma fotos al edificio y luego se retira. Y finalmente, a las 5:42 a. m., Adrián Villar sale del edificio y sube a un auto rojo que parece ser un taxi y desaparece, todo ello luego de una visita policial.

Finalmente, apareció un automóvil rojo que lo llevó y desapareció.

Estas imágenes han causado la indignación de usuarios en redes sociales y ciudadanos de a pie, por evidenciar cómo alguien se libraría de la justicia gracias a contactos, incluso con una persona muerta de por medio.

Y lo más resaltante; mientras la familia de Lizeth llegó al lugar del accidente para expresar su dolor y buscar al conductor que la dejó morir en la vía, la familia y los seres queridos de Adrián habrían estado haciendo lo posible para protegerlo y lograr que salga libre de todo cargo.