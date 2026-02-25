Escuchar
Adrián Villar nunca auxilió a la joven que atropelló; en su lugar, se reunió con sus seres queridos.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

El 17 de febrero inició el primer capítulo de una historia que marcó el luto de una familia y que, conforme han pasado los días, se ha ido actualizando hasta revelar nuevos destapes. Y es que el joven de 21 años, Adrián Villar, atropelló a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro, dándose a la fuga y dejándola morir en medio de la calle.

