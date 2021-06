7 de 12

“Por eso, con todo respeto me dirijo a presidente de la República: señor Sagasti, mire, escuche las voces, no la mía, la de más de 8 millones de peruanos que queremos saber la verdad. El día lunes me acercare a Palacio, ojalá que tenga la posibilidad de conversar con usted, o si no es así, le dejare la carta personalmente solicitando una auditoría internacional”, sostuvo. (Foto: Giancarlo Avila/@photo.gec)