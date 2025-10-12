Un devastador incendio registrado la tarde del sábado en la zona de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, arrasó con al menos 100 viviendas y dejó entre 200 y 300 personas damnificadas, según estimaciones de las autoridades.

El fuego, que se habría originado en un almacén clandestino de pirotécnicos, se propagó con rapidez por las empinadas laderas del asentamiento Virgen del Buen Pastor, donde predominan viviendas de madera, esteras y calamina.

El siniestro comenzó cerca de las 5:30 p.m. y provocó explosiones que fueron visibles a varios kilómetros de distancia. Más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas, aunque enfrentaron dificultades por la falta de agua.

“Por rato nos falta el agua por lo que necesitamos el apoyo de las municipalidades y Sedapal. Hay hidrantes pero no es suficiente”, declaró el brigadier Leonidas Telenta a Canal N.

La magnitud de la emergencia dejó a decenas de familias sin un techo. Durante la madrugada, los vecinos improvisaron refugios con carpas, colchones y frazadas en la loza deportiva Virgen del Buen Paso. Algunos permanecieron junto a sus mascotas y las pocas pertenencias que lograron rescatar antes de que el fuego consumiera sus hogares.

Al lugar llegaron el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, junto a varios ministros de Estado, entre ellos los titulares del Interior, Defensa, Vivienda y la Mujer, quienes supervisaron las labores de emergencia y el empadronamiento de los damnificados.

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, anunció la entrega de bonos de arrendamiento de 500 soles mensuales por dos años, siempre que la zona afectada no sea considerada de riesgo no mitigable.

“Ya se controló el incendio, ahora es atender a los afectados, ver dónde van a dormir, dónde van a estar”, señaló el presidente José Jerí, quien también visitó el lugar del desastre. Aunque no se reportaron fallecidos, varias personas resultaron con quemaduras e intoxicación por humo.

El panorama que dejó el fuego fue desolador: estructuras de madera reducidas a cenizas, calles cubiertas de escombros y familias enteras intentando recuperar algo de lo perdido.