Este martes 5 de mayo se llevó a cabo el primer día de la edición 31 del CADE Universitario 2026, un encuentro en el que 750 jóvenes líderes de distintas universidades públicas y privadas, así como de instituciones de todas las regiones del Perú, participan en ponencias a cargo de diversos expertos del sector público y privado sobre ciudadanía, civismo y educación. Este año, en particular, se viene abordando el concepto de democracia en el contexto electoral. El objetivo principal es motivar a los estudiantes a participar activamente en la sociedad, impulsando propuestas de desarrollo para el país.

El presidente del CADE Universitario 2026, Juan Manuel Ostoja, fue el encargado de inaugurar el evento. Desde la primera ponencia, los jóvenes se mostraron entusiasmados, escuchando con atención y realizando preguntas a los expertos.

Durante las charlas se abordaron temas como el funcionamiento del Estado y sus instituciones, herramientas para ejercer una ciudadanía activa y defender la democracia, la importancia de un voto informado y responsable en las próximas elecciones, los retos y oportunidades en materia económica, entre otros.

En entrevista con El Comercio, Juan Manuel Ostoja sostuvo que durante los tres días del CADE Universitario (6, 7 y 8 de mayo) los jóvenes tienen la oportunidad no solo de recibir información, sino también de reflexionar y dialogar entre ellos para inspirarse a generar un cambio. “Que toda la reflexión conlleve a la acción y que cada alumno encuentre un propósito en relación con la manera en que puede construir un mejor futuro para el Perú y, por ende, para sí mismos”, dijo.

“Estos jóvenes líderes podrán captar muchos mensajes que no se quedarán solamente en ellos, sino también en su entorno de amigos y en sus familias, teniendo en cuenta que la gran mayoría son estudiantes universitarios de primera generación. Esperamos que ellos mismos generen impacto y pongan en práctica todo lo aprendido”, expresó.

Ostoja espera que con esta edición del CADE los jóvenes estén cada vez menos “desde la tribuna” y cada vez más “bajen a la cancha y jueguen este partido por el Perú”. “Buscamos formar a los futuros líderes que el país necesita tanto en el ámbito del sector público como privado”, señaló.

“Hace años venía creciendo mucho la desconfianza y la apatía. Por eso empezamos a trabajar para tratar de promover, de alguna manera, la participación de los jóvenes, pero sobre todo un voto crítico. Buscamos que el talento juvenil apueste por el Perú y se quede acá para construir un mejor país”, concluyó.

Los jóvenes universitarios

Este Diario también conversó con los cadeístas sobre sus expectativas frente al CADE Universitario y la importancia que tiene la democracia en este contexto electoral. Uno de ellos fue Jorge Machuca, de 27 años, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas de la sede Cajamarca de la Universidad Privada del Norte (UPN).

“Actualmente estoy trabajando en la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, y esta es mi segunda carrera. Postulé para ser uno de los elegidos al CADE Universitario, llené la solicitud con mucha fe y convicción. Estoy muy emocionado, es un sueño estar acá. Vamos a compartir diferentes tipos de ideas y conocimientos entre distintos jóvenes”, dijo.

“Considero que sin democracia nuestro país sería un país autoritario y no contaría la opinión de nadie. La democracia nos hace iguales, desde la persona con un alto cargo hasta un ciudadano de a pie. Todos estamos en la misma línea y debemos tener igualdad de oportunidades”, agregó.

También estuvo presente, representando a la UPN, la alumna Yhakorith Barboza, de 22 años, estudiante de Administración y Marketing de la sede Trujillo, en La Libertad. “Desde que ingresé a la universidad me puse el reto de impactar a las personas. Al día de hoy tengo una organización estudiantil llamada LEAD, donde impulsamos a los estudiantes en áreas de impacto comunitario, desarrollo profesional y excelencia femenina, entre otros. He llevado mi voz a instancias muy importantes a nivel nacional e internacional, siendo acreedora, por ejemplo, de la beca Alianza del Pacífico”, sostuvo.

“Mi universidad lanzó una convocatoria y postulé. Cuando me aceptaron, me sentí muy emocionada. Siento que estoy dejando un legado. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar con otros jóvenes líderes y me llena de mucha gratitud. Espero hacer alianzas para magnificar el impacto que vengo realizando desde hace años. La democracia es sumamente importante, sobre todo en este contexto tan polarizado que estamos viviendo. Necesitamos fortalecerla a través de la educación y apostar por el talento joven del país”, opinó.

Por otro lado, Salomé Velásquez, de 22 años, estudiante de Cajamarca que cursa de manera virtual la carrera de Diseño y Animación en la institución de educación superior IDAT, consideró que este espacio permite el aporte de jóvenes de distintas carreras. “Llené un formulario para postular al CADE exponiendo mi participación en organizaciones juveniles donde desarrollamos proyectos en favor de Cajamarca y participamos en distintos espacios donde proponemos soluciones. Cuando me enteré de que fui seleccionada fue emocionante, pero también lo tomé con mucha responsabilidad de representar a IDAT y también a Cajamarca”, señaló.

“La democracia no solo es el hecho de ir a votar, sino que implica informarse y, después de las elecciones, vigilar a los candidatos para ver si están cumpliendo con lo que han prometido. Debemos ser ciudadanos activos. Podemos tener diversas opiniones y, en la democracia, todo eso converge para vivir en un mejor país. Yo, como futura diseñadora, veo tanta información y considero necesario el rol que tenemos de sintetizarla y, de manera creativa, llegar a más personas”, mencionó.

Stephanie Valdivia Salas, de 22 años, estudia Psicología en la Universidad Católica San Pablo, en Arequipa, y contó que parte del proceso de selección para convertirse en cadeísta estuvo basado en su participación dentro de su carrera. “Me desarrollé artísticamente dentro del coro y también soy representante estudiantil de la Escuela de Psicología. Sentí mucha felicidad cuando me aceptaron. Ya estoy construyendo un camino que no solo me va a permitir crecer, sino también apoyar a la sociedad”, dijo.

“La democracia es clave. Los ciudadanos tienen que entender que detrás de cualquier creencia o ideología también hay una persona con su propia realidad. Hay que encontrar un objetivo en común que nos permita avanzar como sociedad, sobre todo en esta coyuntura en donde, en vez de un punto de encuentro, se ha visto más conflicto”, consideró.

Ana Lucía Delgado, de 21 años, estudiante de Derecho de la misma universidad, contó que siempre ha participado en voluntariados ayudando a personas con discapacidad, niños y ancianos. “Eso siempre impulsó en mí la necesidad de querer ayudar a las demás personas. Por eso me incorporé en el programa de política juvenil en mi universidad, lo que me permitió formarme políticamente. Postulé para ser elegida al CADE, fue un sueño que tuve. Me alegra ser parte”, señaló.

“Los jóvenes debemos estar mucho más alertas. Las autoridades no se deben servir del pueblo, sino que tienen que servirlo”, añadió.

Representando al instituto Senati, estuvo presente Milagros Rondo Polo, de 21 años. Ella es estudiante de la carrera de Agroindustria en la sede Trujillo, en La Libertad. “La carrera en la que me desarrollo se enfoca más en procesos industriales y control de calidad, lo que me permite tener un enfoque más detallado de transparencia, documentación precisa e involucramiento de las entidades públicas. Estaba nerviosa durante el proceso de selección. Pasé muchos filtros y estoy agradecida de haber sido aceptada”, contó.

“Quiero adquirir muchos conocimientos y poder aportar en mi zona. Para mí, la democracia es crear espacios no de disputa, sino de comunicación asertiva, donde vamos a encontrar problemas, pero también proponer soluciones para llegar a consensos y así dirigir mejor el país”, enfatizó.

Josell Herrera Crispín, de 21 años, también es estudiante de Senati, pero de la carrera de Administración de Empresas en la sede de San Ramón, en Junín. Él participa constantemente en distintas iniciativas de su universidad y comunidad. “Cuando me enteré de que me aceptaron, sentí una emoción explosiva. Salté de alegría, fue hermoso”, mencionó.

“La democracia es un factor muy necesario, especialmente al escuchar, analizar y opinar. Democracia no es solo elecciones, es la participación activa y constante de los peruanos. Los jóvenes también tenemos que ser parte”, opinó.

Finalmente, Mariana Inga, de 21 años, también es una de las alumnas cadeístas. Ella estudia Comunicación y Periodismo en la UPC y sostuvo que se encuentra muy emocionada de vivir esta experiencia. “Ha sido un proceso largo de selección. Me alegra haber sido una de las elegidas. Dentro y fuera de mi universidad he sido voluntaria en diferentes organizaciones; una de ellas fue un albergue de niños que vienen de provincia para recibir tratamiento médico en Lima. Siempre trato de ayudar”, dijo.

“Es necesario que los jóvenes sepan que los escuchan. Todos deben participar en la democracia y formar parte de algo mucho más grande. No solo unos pocos deben tomar las decisiones del Perú, que tiene diversas necesidades. La necesidad de Lima no va a ser la misma que la de otras regiones. Creo que por eso es importante la democracia: para que la opinión de todos valga lo mismo”, concluyó.