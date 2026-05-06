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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este martes 5 de mayo se llevó a cabo el primer día de la edición 31 del CADE Universitario 2026, un encuentro en el que 750 jóvenes líderes de distintas universidades públicas y privadas, así como de instituciones de todas las regiones del Perú, participan en ponencias a cargo de diversos expertos del sector público y privado sobre ciudadanía, civismo y educación. Este año, en particular, se viene abordando el concepto de democracia en el contexto electoral. El objetivo principal es motivar a los estudiantes a participar activamente en la sociedad, impulsando propuestas de desarrollo para el país.