Resumen

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El SAT de Lima advierte que las deudas impagas pueden generar embargos de motos o cuentas bancarias. (Foto: Andina)
El SAT de Lima advierte que las deudas impagas pueden generar embargos de motos o cuentas bancarias. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió sobre la creciente confusión en torno al uso y comercialización de vehículos eléctricos menores, especialmente motos y trimotos eléctricas que son ofrecidas como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), pese a que legalmente califican como vehículos automotores.

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