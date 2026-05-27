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La Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió sobre la creciente confusión en torno al uso y comercialización de vehículos eléctricos menores, especialmente motos y trimotos eléctricas que son ofrecidas como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), pese a que legalmente califican como vehículos automotores.
La Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió sobre la creciente confusión en torno al uso y comercialización de vehículos eléctricos menores, especialmente motos y trimotos eléctricas que son ofrecidas como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), pese a que legalmente califican como vehículos automotores.
Según explicó el gremio, estos vehículos deben cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa peruana, como contar con placa de rodaje, SOAT, tarjeta de identificación vehicular y licencia de conducir.
¿Qué vehículos sí son considerados de movilidad personal?
La AAP recordó que un Vehículo de Movilidad Personal es aquel equipado con motor eléctrico cuya velocidad máxima no supera los 25 km/h y que, además, está diseñado para transportar únicamente a una persona.
Dentro de esta categoría se encuentran los monopatines eléctricos, scooters, patinetas y monociclos eléctricos.
“Un VMP no requiere tarjeta de identificación vehicular, placa de rodaje, SOAT y un conductor con licencia de conducir. Pero esa condición cambia cuando el vehículo supera los 25 km/h o permite transportar a más de una persona”, explicó Ellioth Tarazona, gerente de Asuntos Técnicos, Regulatorios y Sostenibilidad de la AAP.
El representante añadió que, en esos casos, “ya no estamos frente a un VMP, sino ante un vehículo automotor que debe ser registrado en la Sunarp y cumplir con todas las obligaciones de ley”.
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Motos y trimotos eléctricas sí deben cumplir normas vehiculares
El gremio precisó que las motos eléctricas pertenecen a la categoría L1 cuando su velocidad máxima no supera los 50 km/h, mientras que las trimotos eléctricas forman parte de la categoría L2.
Al tratarse de vehículos automotores, ambos tipos deben contar con placa, SOAT, tarjeta de identificación vehicular y ser conducidos por personas con licencia vigente.
“La tecnología no elimina las obligaciones de seguridad. Que un vehículo sea eléctrico no significa que deje de ser automotor”, enfatizó Tarazona.
Asimismo, indicó que cualquier vehículo que circule por la vía pública y exceda los límites establecidos para un VMP debe estar plenamente identificado y asegurado.
La asociación también recordó que los VMP solo pueden circular por infraestructura ciclovial o, en ausencia de esta, por vías urbanas donde los vehículos automotores no superen los 40 km/h.
Además, la normativa prohíbe expresamente el tránsito de estos vehículos sobre veredas, salvo cuando el conductor descienda y lo traslade caminando.
“Las veredas son espacios destinados al peatón. Permitir o normalizar la circulación de estos vehículos sobre la acera aumenta el riesgo de accidentes y afecta especialmente a niños, adultos mayores y personas con discapacidad”, sostuvo Tarazona.
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La regulación busca una movilidad más segura
Finalmente, la Asociación Automotriz del Perú señaló que ordenar el crecimiento de este segmento resulta fundamental para impulsar una movilidad urbana segura, moderna y sostenible.
El gremio enfatizó que el reto no consiste en frenar la innovación tecnológica, sino en garantizar que las nuevas formas de transporte se desarrollen respetando la seguridad vial, la fiscalización y la protección de los usuarios.
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