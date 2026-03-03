Resumen

AAP advierte que restricción de gas natural impactaría a más de 300 mil vehículos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La restricción de gas natural anunciada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) afectaría a 336 mil vehículos livianos que utilizan gas natural vehicular (GNV) en el país y podría impactar a alrededor de 1,3 millones de peruanos que dependen de esos ingresos, advirtió Alberto Morisaki, gerente de estudios económicos y estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

