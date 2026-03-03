La restricción de gas natural anunciada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) afectaría a 336 mil vehículos livianos que utilizan gas natural vehicular (GNV) en el país y podría impactar a alrededor de 1,3 millones de peruanos que dependen de esos ingresos, advirtió Alberto Morisaki, gerente de estudios económicos y estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

En entrevista con Canal N, Morisaki precisó que, a nivel nacional, existen cerca de 350 mil vehículos que consumen GNV, de los cuales 336 mil son livianos, muchos destinados al transporte y servicio de taxi. “El impacto es importante” , afirmó, al recordar que el gas natural es 70% más barato que la gasolina y 55% más económico que el gas licuado de petróleo (GLP).

Según explicó, un taxista que trabaja 10 horas diarias gasta en promedio S/650 mensuales usando GNV. Sin embargo, si se ve obligado a migrar a gasolina, su desembolso superaría los S/2.100 al mes, lo que reduciría considerablemente sus márgenes de ganancia y afectaría la economía familiar.

Restricción de gas elevaría costos de taxis, carga y eventualmente electricidad. (Foto: Andina)

Impacto en transporte de carga y precios

El representante de la AAP indicó que alrededor de 2.500 camiones operan con GNV y diésel. Ante la restricción, estas unidades tendrían que utilizar combustibles más caros, lo que podría encarecer los productos a nivel nacional.

A este escenario se suman los fenómenos climatológicos que afectan el norte y sur del país, con interrupciones de carreteras y vías, lo que también ejerce presión sobre los precios.

En cuanto al transporte público, Morisaki señaló que unos 7.500 buses utilizan gas natural y que el Metropolitano funciona con GNV. No obstante, indicó que, según lo declarado por el Minem, la restricción alcanzaría solo a vehículos livianos, por lo que el transporte público no estaría comprendido. Añadió que algunos buses operan exclusivamente con gas natural.

Cambio de GNV a gasolina triplicaría gasto mensual de taxistas, según la AAP. (Foto: Andina)

El especialista explicó que la generación eléctrica en el Perú se sustenta principalmente en centrales hidroeléctricas y plantas que emplean gas natural. Si no se dispone de este recurso, algunas plantas tendrían que utilizar diésel, un combustible más costoso, lo que podría impactar en las tarifas eléctricas, dependiendo de los contratos de largo plazo vigentes.

En el plano internacional, Morisaki recordó que el precio del petróleo subió 10% hasta el día anterior debido al conflicto en el Medio Oriente. Entre el 20% y 25% del consumo mundial de crudo transita por el Estrecho de Hormuz, por lo que cualquier interrupción en esa zona repercute en el mercado global.

El gerente de la AAP señaló que las reservas actuales permitirían abastecer el mercado durante 14 días, plazo que coincide con el estado de emergencia. La solución, indicó, depende de la reparación del ducto que transporta el gas y de las condiciones climáticas en la zona afectada.

Asimismo, precisó que la exportación de gas se ha restringido para priorizar el mercado local, principalmente viviendas y transporte público. Sin embargo, advirtió que, si la ruptura no se soluciona dentro del plazo previsto, podría empezar a afectar también a residencias, comercios y al propio transporte público.