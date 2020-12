Conforme a los criterios de Saber más

El representante de la Asociación de clínicas Particulares (ACP), gremio que agrupa a 71 entidades, informa la estrategia que implementará el sector privado ante el repunte de la demanda de camas UCI por COVID-19 . Actualmente, la oferta total de estos equipos en las clínicas representa el 11% del total nacional, por debajo de Essalud (43%), los gobiernos regionales (23%) y el Minsa (21%). Asimismo hace un balance del intercambio prestacional que firmó su sector a finales de junio con el Gobierno.

¿Cuál es la situación actual de los casos de COVID-19 en las clínicas?

En estas tres últimas semanas se ha venido incrementando, con más énfasis en los últimos 10 días, pero aún no en la magnitud del inicio de la pandemia. Por ahora tenemos capacidad suficiente para la atención.

¿Por qué su oferta de camas UCI bajó de 300 en agosto a casi 150 ahora?

En la medida que la pandemia comenzó a disminuir se dio paso a las atenciones no COVID que habían quedado absolutamente postergadas. Pero la implementación de la primera ola regresará en la medida que haya esa necesidad.

¿Están en conversaciones con el Gobierno para atender a pacientes críticos?

Con nuevo Gobierno se ha vuelto a activar el comando COVID y estamos participando en él.

¿Cuántas clínicas están preparadas actualmente para recibir pacientes de COVID-19 en estado grave?

Tenemos 70 instituciones afiliadas [a la Asociación de Clínicas Particulares]. Pero en el intercambio prestacional hay 26 porque no todas tienen el mismo nivel de complejidad para que puedan contar con camas UCI. Sin embargo, el 75% de éstas [20 clínicas] no han recibido ninguna derivación del SIS o de Essalud.

¿Cuáles es el balance del intercambio prestacional que firmaron con el Gobierno a fines de junio?

Hasta la primera quincena de diciembre, teníamos 25 clínicas que firmaron contratos con el SIS y 26 con Essalud. Solo se derivaron pacientes a 6 clínicas en ambos casos. En total solo se han atendido a 39 pacientes.

¿Cuánto invirtió el Estado en su atención?

Todos los casos del SIS han sido pagados; pero no mediante el convenio en el que establecimos una cifra flat [de S/56 mil más IGV], sino que el pago se redujo al menos en 5% amparado en condiciones no conversadas. EsSalud no ha pagado absolutamente nada.

¿Cuánto les adeuda esta institución?

Son 31 pacientes pendientes de pago. Deben casi S/1,8 millones a seis clínicas.

¿A qué se deberían estos retrasos?

Lo que ha sucedido es que ambas instituciones han estado compitiendo con el sector privado tratando de captar no solo los médicos intensivistas sino a las enfermeras y a los técnicos especializados. A pesar incurrir en costos mayores, nosotros logramos mantener una oferta flexible. Pero estos acuerdos no contemplan otra necesidad, también trabajamos con seguros privados y con afiliados a seguros propios de las clínicas, esas personas también se contagian de COVID y tenemos que atenderlos. La mayoría de nuestros casos han sido personas que tenían algún seguro privado o algunos que no tenían seguro, las derivaciones del SIS o EsSalud han sido escasas.

¿Cree que el intercambio prestacional no ha sido óptimo?

Si se ve desde otra óptica, diríamos que el Estado tuvo la capacidad para poder atender a los pacientes y no se vio en la necesidad de derivarlos al sector privado, si eso se muestra en la calle o en la realidad está perfecto. ¿Si hubieran tenido más necesidad por qué no derivaron más pacientes? Entiendo que ahora el Estado ha mejorado su oferta hospitalaria, de equipamiento y de UCI. Ojalá ahora sí podamos enfrentar con mayor solvencia esta pandemia.

¿Seguirán recibiendo pacientes?

Por la ley de emergencia no nos queda más que aceptar esa condición. Cuando hay una situación que pone en riesgo la vida de un paciente, con o sin convenio, nosotros tenemos que atenderlo.

