La Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer anunció que iniciará la ampliación del albergue Casa Magia, con el objetivo de recibir a más familias de niñas, niños y adolescentes que deben trasladarse a Lima para continuar su tratamiento contra el cáncer.

Según informó la institución, en el Perú cada año alrededor de 1.930 menores son diagnosticados con cáncer, siendo la leucemia el tipo más frecuente. La situación se agrava por la limitada disponibilidad de especialistas: el país cuenta con 27 oncólogos pediatras registrados en el Colegio Médico del Perú, de los cuales solo dos ejercen fuera de la capital.

Esta concentración de profesionales en Lima obliga a numerosas familias a dejar temporalmente sus ciudades de origen para acceder a atención médica especializada. En ese contexto, la organización indicó que muchos cuidadores deben abandonar sus trabajos, separarse de otros hijos y asumir gastos de traslado y alojamiento mientras dura el tratamiento.

“Muchas familias deben abandonar temporalmente sus trabajos, separarse de otros hijos y asumir altos costos de traslado y estadía. Para aliviar esta situación, hemos visto la necesidad de ampliar nuestro albergue Casa Magia, en Surquillo, que brinda apoyo a menores que deben viajar a Lima para continuar su tratamiento”, señaló la directiva de la asociación.

El proyecto contempla la construcción de 18 nuevas habitaciones, lo que permitirá que el albergue pueda recibir hasta 50 familias provenientes de diferentes regiones del país. Además del alojamiento, el espacio ofrece alimentación, acompañamiento psicológico y emocional, terapias físicas y apoyo social durante el proceso de tratamiento.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud del Perú, cerca de 400 niños fallecen cada año por cáncer en el país, en muchos casos debido a diagnósticos tardíos o dificultades para mantener la continuidad de la atención médica.

Frente a este panorama, la ampliación de Casa Magia busca fortalecer el apoyo a las familias que deben trasladarse a Lima, con el objetivo de que ningún menor interrumpa su tratamiento por falta de un lugar donde permanecer durante su atención médica.