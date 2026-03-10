Resumen

Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer ampliará albergue Casa Magia para recibir a más familias. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer anunció que iniciará la ampliación del albergue Casa Magia, con el objetivo de recibir a más familias de niñas, niños y adolescentes que deben trasladarse a Lima para continuar su tratamiento contra el cáncer.

