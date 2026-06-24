En este escenario, Alcarraz instó a la Digemid a emitir una opinión técnica con base en el bienestar de la infancia y la evidencia científica disponible para subsanar la disparidad del servicio. Foto: Facebook/Aspeh
En este escenario, Alcarraz instó a la Digemid a emitir una opinión técnica con base en el bienestar de la infancia y la evidencia científica disponible para subsanar la disparidad del servicio. Foto: Facebook/Aspeh
Por Redacción EC

La Asociación Peruana de Hemofilia (Aspeh) denunció una brecha en la cobertura médica pública que afecta directamente la calidad de vida de los pacientes que padecen esta enfermedad a nivel nacional. Según el gremio, las personas afiliadas al Seguro Integral de Salud (SIS), que está bajo la administración del Ministerio de Salud (Minsa), permanecen excluidas del acceso al emicizumab, un fármaco catalogado como esencial por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, este medicamento sí es distribuido por el Seguro Social (EsSalud) a sus aportantes desde el año 2022 tras el aval de su propio ente evaluador (Ietsi).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: