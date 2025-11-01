Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

Aspirantes a la Policía reciben pines clavados en el pecho durante graduación: la verdad sobre este "rito" y las denuncias de tortura y violencia institucional
Aspirantes a la Policía reciben pines clavados en el pecho durante graduación: la verdad sobre este “rito” y las denuncias de tortura y violencia institucional

Aspirantes a la Policía reciben pines clavados en el pecho durante graduación: la verdad sobre este “rito” y las denuncias de tortura y violencia institucional

Un video generó gran revuelo en redes sociales luego de que se reportara un controvertido hecho durante la ceremonia de clausura de aspirantes a la Policía, tras culminar los cursos requeridos. En las imágenes, se observa cómo una de las graduadas recibe dos pines, los cuales fueron clavados directamente en su cuerpo. Detrás de ella, se ve que otros efectivos también pasaron por el mismo procedimiento.

