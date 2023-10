En medio de los ataques a Israel a manos del grupo terrorista Hamás, el peruano Ben Josef que reside en la ciudad de Dimona, durante una entrevista en vivo, tuvo que refugiarse en el búnker antimisiles en su casa tras el sonido de las alarmas.

LEE MÁS | Patrulleros de PNP reparados por municipio de SJL presentan fallas en motor, frenos y embragues

Fue cuando detallaba a América Noticias sobre los otros peruanos que residen en Israel y que desconocían sobre la próxima llegada del avión presidencial para evacuarlos. Además, indicó que llamó en varias oportunidades a la embajada peruana, pero nadie contestaba.

“No tengo respuesta, no sé nada. Me pasaron el formulario y dice que no tengo pasaporte, que ya venció. No puedo sacar a mis familiares. No tiene opción y ahora es imposible salir de estos sitios. Desde aquí a Tel Aviv son tres horas y pasaríamos por zonas rojas también”, sostuvo.

“Están bombardenado en directo, yo tengo que ir al búnker”, dijo para luego marcharse. Josef señaló que necesita ayuda para salir, ya que vive cerca a una planta nuclear.

Cabe señalar que la situación en Israel es delicada. Los ciudadanos esperan que las autoridades tomen más acciones para evitar nuevos ataques aéreos.

Peruana secuestrada

Más temprano, el embajador de Perú en Israel, Manuel Cacho-Sousa, vía RPP, confirmó que una peruana radicada en Israel desde hace 15 años fue secuestrada por Hamás. Se trata de Margit Shnaider de Zimmerman, quien junto a toda su familia se encuentran en situación de rehenes por el grupo terrorista.