Ataques en aumento y autoridades indiferentes: Los entretelones del paro de transportistas convocado para el 2 de octubre

El último sábado la empresa de transporte San Sebastián, conocida como la línea ‘La 50’, anunció la suspensión de su servicio debido a los recientes atentados y asesinatos cometidos contra conductores de buses en Lima.

Esta sorprendente decisión es la última muestra de la extrema violencia que día a día se vive en las calles de la capital sin que las autoridades parezcan tomar cartas en el asunto.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según señaló a Canal N el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, solo el último fin de semana “cerca de 7 a 8 empresas de transporte urbano apagaron motores en San Juan de Lurigancho”.

En conversación con El Comercio, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, explicó que “ante la inacción de este gobierno mientras nuestros hermanos transportistas están muriendo, son víctimas de extorsiones, sicariato y atentados explosivos, se ha tomado la decisión de convocar una paralización para el día 2 de octubre”.

La 50 anunció el sábado que suspenderá su servicio debido a la ola de crímenes contra los conductores de buses urbanos en Lima y el Callao.

El dirigente asegura que unas 460 empresas que operan en Lima y Callao paralizarán su servicio ese día. Esta medida, afirma, se toma “luego de un sinnúmero de reuniones que hemos sostenido desde el 16 de septiembre del año pasado, cuando nos reunimos con el exministro José Santivañez. La última vez que nos recibieron fue el 15 de junio de este año y aún no hay solución a la vista”.

Valeriano afirma que han contabilizado unas 46 muertes de conductores a manos de sicarios desde el 26 de septiembre del 2024 hasta la fecha y “de no dar resultados radicalizaremos nuestra medida de fuerza”.

Al ser consultado sobre qué implicaba dicha radicalización, el dirigente afirmó que no dudarían en convertir el paro a uno “indefinido, hasta que el gobierno dé una solución a los pliegos de reclamos que hemos hecho y hasta ahora seguimos exigiendo”.

En dicho pliego, los transportistas exigen que el Estado indemnice a las familias de los conductores asesinados y que se articulen los distintos poderes para enfrentar a la criminalidad.

- Gremios divididos -

En la entrevista con Canal N, Ojeda calificó el paro como “un tema totalmente político” en el que “participan pseudo transportistas” que poseen “un sancochado de intereses”.

“Lamentablemente la misma autoridad es la que nos divide cuando llama a una reunión a un grupo y no a otro, dependiendo cuál le conviene. Ahora hay como cinco grupos de transportistas que trabajan de manera diferente, no digo que uno sea mejor que otro pero cada uno tiene su propia agenda. Por ejemplo, mientras Anitra pide una indemnización para los conductores otro grupo pide que policías resguarden solo las líneas del corredor. En nuestro caso el interés es que las muertes, el sicariato y todo eso cese porque es un problema que afecta a nueve modalidades de transporte, buscamos la seguridad para todos. Por ejemplo, nadie alza la voz por los mototaxistas, que son a los que más matan a diario”, explica a El Comercio Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportadores y Logística (GTL) Perú & América y expresidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal del Perú (UGTRANM).

Diez denuncia que los mototaxistas son las principales víctimas del sicariato en la capital.

Diez señala que debido a estas diferencias, y a que el tema de la inseguridad ha pasado a un segundo plano debido a que “mezclan muchos temas políticos”, ninguno de esos dos gremios se sumará a la paralización del jueves.

Al ser consultado por la magnitud que tendrá la paralización del 2 de octubre, el dirigente señaló que “no creo que acaten más del 40% de transporte urbano en Lima. El gran problema es que cuando no convocan a todos, mientras unos paran otros seguirán trabajando, eso hace que no sea contundente”.

Sin embargo, la situación está a un paso de volverse radicalmente más grave.

La noche del lunes, el presidente del CIT aseguró a Canal N que ya han advertido a las autoridades que en caso se registre un nuevo conductor herido o fallecido “se va a generar un efecto dominó” que desencadenará en el apagado de motores por parte de las empresas de transporte.

Al respecto, Diez explica que “nosotros hemos propuesto una Mesa Frontal contra la Delincuencia desde noviembre del 2024 y de ahí han salido varios programas que estamos trabajando en las 25 regiones del Perú. No ha tenido impulso por parte de las autoridades aún, pero se vienen trabajando. Nosotros nos hemos puesto como carne de cañón, nos volvimos ojos y oídos para exponer a los delincuentes con el fin de que las autoridades solucionen el problema”.

Pero advierte que si las salidas que ofrecen no muestran resultados, “en alguna de las próximas reuniones que convocamos con los 384 gremios que representamos a nivel nacional se terminen cansando y probablemente salga la idea del ojo por ojo. Es lo que menos queremos pero lamentablemente la situación en la que estamos no nos deja otra alternativa más que defendernos solos”.