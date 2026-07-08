El Indecopi remarcó que las empresas que brindan servicios educativos, a nivel nacional, mantienen responsabilidades legales ineludibles ante cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad. Foto: Indecopi/composición GEC
El Indecopi remarcó que las empresas que brindan servicios educativos, a nivel nacional, mantienen responsabilidades legales ineludibles ante cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad. Foto: Indecopi/composición GEC
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación contra el colegio privado Innova Schools tras las denuncias públicas de una presunta inacción ante un caso de violencia sexual contra un estudiante.

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