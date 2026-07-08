El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició una investigación contra el colegio privado Innova Schools tras las denuncias públicas de una presunta inacción ante un caso de violencia sexual contra un estudiante.

Según los padres de familia de la institución educativa, la administración de la sede ubicada en Ate hizo caso omiso a la denuncia de violencia sexual cometida contra un alumno, dentro de sus instalaciones .

Denuncian que menor fue abusado sexualmente en colegio Innova Schools. Foto: Captura de Panamericana TV

Por esa razón, la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi ha solicitado los documentos y las declaraciones del personal para constatar si el centro educativo activó de manera correcta las obligaciones y los lineamientos de seguridad aplicables para este tipo de situaciones.

Innova Schools podría recibir multa de hasta 450 UIT

De corroborarse que el personal administrativo del colegio incurrió en infracciones contra la integridad de los usuarios, el Indecopi podrá imponer una sanción económica pecuniaria de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 2 millones 475 000 , además de mandatos orientados a resarcir o mitigar los daños en favor de los consumidores afectados.

A través del comunicado oficial, el Indecopi remarcó que las empresas que brindan servicios educativos, a nivel nacional, mantienen responsabilidades legales ineludibles ante cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad.

Denuncian que menor fue abusado sexualmente en colegio Innova Schools. Foto: Captura de Latina Noticias

La entidad recordó que los colegios privados, ante cualquier situación de violencia, tienen la obligación de “intervenir de manera inmediata y diligente, brindando medidas de asistencia y protección a la víctima, conforme a los protocolos establecidos por el Ministerio de Educación, así como de reportar el hecho a través del portal SiseVe”.

Asimismo, con el objetivo de recibir reportes adicionales de los padres de familia de la institución, la entidad habilitó sus canales de atención a nivel nacional como el correo sacreclamo@indecopi.gob.pe y las líneas telefónicas 224-7777 en Lima.