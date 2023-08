Violento ataque. Un sujeto desconocido en horas de la madrugada prendió fuego en la puerta de un nido en Salamanca, distrito de Ate. La entidad escolar alberga a niños entre los 2 y 6 años.

LEE MÁS | DiDi anuncia su regreso tras bloqueo pedido por MTC y usuarios ya se pueden descargar su aplicativo

Imágenes de América Noticias muestran cuando el encapuchado se acerca sigilosamente al promediar las cuatro de la mañana. Segundos después, echa gasolina a la puerta y la incendia.

“Los vecinos nos alertaron y llamaron diciendo que había un incendio en nuestro local. Como es un nido tenemos cuidado de no tener nada que pueda explosionar”, sostuvo Katherine Luna coordinadora del IE. María de las Mercedes de Salamanca.

El fuego afectó los tapetes de la entrada del colegio ubicado en la cuadra uno de Los Saucos. Autoridades señalan que no se explican el motivo del atentado.

MIRA AQUÍ | Parque de las Leyendas: las primeras 25 visitantes que se llamen Rosa ingresarán gratis este miércoles

Ellos reafirman que no tienen problemas con “nadie” y es la primera vez que en 30 años ocurre esta agresión. “No es ni cupo ni extorsión, porque ya nos hubiesen llamado a pedir dinero pero no ha sucedido”.

Las clases en el nivel inicial se han suspendido por una semana. Depincri Ate-Santa Anita será la encargada de continuar con las investigaciones del ataque.