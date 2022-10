El jueves 29 de septiembre, poco antes de las 11 de la mañana, Valeria Muñoz fue atropellada por un bus del corredor morado. Actualmente se encuentra en un estado de coma inducido la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica Stella Maris. Ha sido diagnosticada con un traumatismo encéfalo craneano grave.

El impacto sucedió cuando Valeria trataba cruzar la avenida Brasil a la altura de la cuadra 32, donde esta vía se intercepta con la Javier Prado Oeste. El bus era conducido por Brandy Fredy Pinto Huamán de 34 años, quien trabajaba en la empresa concesionaria Nueva Alternativa S.A., que brinda servicios en el Corredor Morado.

El Comercio realizó un recorrido y pudo verificar que ese tramo de la avenida Brasil no cuenta con las líneas del cruce peatonal pintadas. Además, según vendedores de la zona no es la primera vez que ocurre un accidente ahí. Asimismo, comentaron que en reiteradas ocasiones los buses no respetan la luz roja y ámbar.

De acuerdo con voceros del Corredor Morado, en la zona también había carteles de propaganda política que dificultaban la visibilidad de los peatones. Esta versión fue confirmada por los vendedores. Sin embargo, cuando este Diario llegó a la zona, no se encontró ningún panel porque fueron retirados.

Peatones en riesgo por falta de señalización en el cruce de la Av. Javier Prado Oeste, Jirón Junín y Av. Brasil en Magdalena. Foto: Lenin Tadeo / Lenin Tadeo

Ese jueves llegó la policía y la compañía de bomberos Magdalena 36. Eduardo Muñoz, hermano mayor de Valeria, también arribó con su madre alertado por la situación. Pinto fue detenido en el lugar del accidente por la policía, la misma que lo trasladó hasta la comisaría de Magdalena del Mar.

Eduardo Muñoz detalló que tuvo problemas para asentar la denuncia porque ya la había puesto la policía. Cuando la reclamó le pusieron trabas, pero finalmente logró hacerlo. Luego de eso, en la misma comisaría de Magdalena del Mar, él se encontró con Pinto. Según Eduardo, lo pusieron en libertad luego de 48 horas porque era su primer delito.

Una vía peligrosa

En conversación con El Comercio, Muñoz relató que su hermana estaba cruzando en luz verde peatonal y el bus, que iba de sur a norte, la arrolló. Mientras se establecen las responsabilidades por lo ocurrido, ambulantes de la zona señalaron que los semáforos son confusos. Cabe resaltar que todos tienen cuenta regresiva.

Para ingeniero de tránsito, David Fairlie, ningún semáforo vehicular debe tener cuenta regresiva porque está comprobado que esto afecta el comportamiento de los conductores de manera negativa y conlleva a una mayor tasa de siniestros.

“Si la velocidad máxima permitida en la Avenida Brasil es entre 50 y 60 km/h, la duración de la luz ámbar (para los vehículos en la Av. Brasil) debe ser de 3.5 segundos aproximadamente y luego un periodo de 5.1 segundos en el que todas las calles permanecen en luz roja simultáneamente -para poder despejar la intersección antes de darle luz verde a otra calle-”, dijo.

Señalización de cómo funciona el fluyo vehicular en la zona. El círculo rojo corresponde a dónde sucedió el impacto.

El especialista resaltó que esta es una intersección geométricamente complicada, no solo por lo ancho de la avenida Brasil sino porque el Jirón Junín y la avenida Javier Prado Oeste no están alineadas. Además, la intersección es sumamente ancha, para cruzarla hay que recorrer más de 60 metros, en su punto más ancho, lo cual significa que un vehículo demore por lo menos 6 segundos en despejar la intersección.

“Una intersección con una geometría tan compleja como esta requiere de señalización y semaforización desplegadas cuidadosamente y requiere una programación y diseño de los semáforos bastante compleja”, declaró.

Eduardo señaló que nunca le dieron detalles sobre cómo avanzaría la investigación y tampoco sabía que la fiscalía ya había abierto un caso. En tanto, vocero del corredor Morado, Gerardo Hermosa, declaró que el chófer ya se encuentra suspendido de sus labores.

La Fiscalía detalló a El Comercio que el caso lo tiene el fiscal Guillermo Sandoval Ruiz del tercer despacho de la Fiscalía de Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre. La investigación está en proceso.

Afirmaron que han revisado las cámaras de video del lugar del accidente que corresponden al municipio de Magdalena, pero señalaron que solo se ven dos tiempos: cuando Valeria está cruzando la pista y cuando está tendida en el suelo. El supuesto motivo de este desfase de tiempo entre las tomas es que la cámara está en constante movimiento.

Sin embargo, han detallado que se encuentran pidiendo las grabaciones de las cámaras del KFC, que está a pocos metros de donde ocurrió el accidente, y de dos clínicas cercanas que podrían haber grabado el momento.

Según la Fiscalía, Pinto Huamán dio negativo en dosaje etílico. Además, confirmaron que la empresa propietaria del vehículo ha presentado tres pólizas de seguro con las que pagarán todos los gastos clínicos, recuperación de Valeria y hasta una posible indemnización.

Gerardo Hermosa, vocero del corredor Morado, declaró que cuando ocurrió el lamentable accidente se activo un seguro, que en el caso de los Corredores Complementarios, cuenta con una cobertura de S/ 3.9 millones a diferencia de el servicio de rutas tradicionales.

Resaltó que el conductor fue derivado a la comisaría y luego se le dio libertad ya que ese encuentra en investigación la responsabilidad. Señaló que se convocará a 3 operadores para que los módulos de capacitación de los conductores varíen y que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) los acepte.

Las y los amigos más cercanos de Valeria están llevando a cabo una campaña para recolectar fondos para apoyar a los familiares con los gastos médicos y otras necesidades debido a que el hermano de Valeria y su madre actualmente no laboran porque deben estar en la clínica con la joven. El caso se encuentra actualmente en investigación para determinar los culpables.

Mi amiga fue atropellada por Fredy Pinto Huamán.El conductor será liberado el día de hoy ya que las investigaciones no están avanzando nada,han pasado 3 días y no ha venido ni la fiscal ni han revisado las cámaras, necesitamos apoyo con este tema porque queremos justicia. pic.twitter.com/UDWIkQ4ukr — 𝑀𝑎𝑟 ✨ (@fresitadepueblo) October 2, 2022