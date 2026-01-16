La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que ampliará los horarios del Metropolitano y del Corredor Azul con motivo de los conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny, programados para los días 16 y 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima.
Ante la expectativa de una gran afluencia de público, la ATU detalló que la estación Estadio Nacional del Metropolitano permanecerá operativa de manera excepcional hasta la medianoche, facilitando el retorno seguro de los asistentes hacia el norte y el sur de la ciudad.
La ampliación de servicio también abarcará el Corredor Azul, especialmente la ruta 301, que conecta con distritos como Barranco, Miraflores y el Rímac, con paraderos cercanos a la zona del Estadio Nacional para mayor comodidad del público.
“Este viernes 16 y sábado 17 de enero, Bad Bunny se presenta en Lima y el Metropolitano ampliará el horario de la estación Estadio Nacional para tu retorno al norte y sur de Lima. Además, el corredor Azul refuerza la ruta 301 hacia Barranco, Miraflores y el Rímac, con atención hasta la medianoche”, señaló la entidad en redes sociales.
La apertura de puertas del estadio está prevista desde las 3 p.m., mientras que el concierto de Bad Bunny dará inicio alrededor de las 9 p.m.
Además, la ATU comunicó que esta medida busca prevenir aglomeraciones y ordenar el flujo de pasajeros, mejorando la experiencia del público y reduciendo posibles riesgos en el traslado tras los eventos masivos.
Este tipo de ampliaciones de servicio ya ha sido aplicado por la ATU en eventos multitudinarios anteriores, como conciertos y maratones, y demuestra la coordinación entre el organismo y los organizadores para garantizar movilidad segura en Lima.
