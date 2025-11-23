Buses de los Corredores Rojo, Azul y Morado trasladan a atletas de los Juegos Bolivarianos. (Foto: ATU)
Redacción EC
La se sumó al operativo de movilidad de los , poniendo a disposición una flota de buses de los Corredores complementarios Rojo, Azul y Morado para garantizar el traslado seguro, eficiente y puntual de las delegaciones internacionales que participan en esta importante competencia deportiva.

Vía Expresa Sur: Surco recupera 750 m² de espacio público ocupado ilegalmente por más de 20 años

Como parte de este despliegue, unidades del Corredor Rojo fueron asignadas este sábado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para recibir a los atletas y conducirlos a sus respectivos hoteles. De igual forma, la ATU reforzó el transporte desde la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) con buses adicionales para cubrir los desplazamientos programados.

Carlos Salas Abusada
ATU refuerza movilidad de delegaciones con buses de los Corredores para los Bolivarianos 2025. (Foto: ATU)
Asimismo, se dispusieron unidades del para transportar a los deportistas desde sus puntos de hospedaje en Miraflores, San Luis y San Isidro hacia la ceremonia de inauguración de los Juegos, prevista para este sábado 22 de noviembre a las 7:00 p.m. en la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao.

Los traslados oficiales se desarrollaron entre el 22 y 23 de noviembre, permitiendo que los atletas puedan movilizarse de manera oportuna entre el aeropuerto, sus alojamientos y las distintas sedes deportivas donde competirán. Entre las delegaciones trasladadas figuran representantes de Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay, El Salvador, Bolivia y República Dominicana, entre otros países participantes.

ATU moviliza a deportistas internacionales en Lima y Callao. (Foto: ATU)
Ministerio Público inicia investigación por ataque a personal de la ATU e incendio de minivanes

Sobre los Juegos

Los reúnen a 17 delegaciones internacionales y congregan a más de 4 000 atletas, quienes competirán en 41 disciplinas distribuidas entre las sedes de Lima y Ayacucho. Este evento posiciona al Perú como anfitrión de una de las competencias deportivas más importantes de la región.

Con este despliegue logístico, la ATU reafirma su compromiso de apoyar los grandes eventos del país, garantizando una movilidad segura, coordinada y eficiente para atletas, delegaciones y organizadores.

