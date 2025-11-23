La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) se sumó al operativo de movilidad de los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, poniendo a disposición una flota de buses de los Corredores complementarios Rojo, Azul y Morado para garantizar el traslado seguro, eficiente y puntual de las delegaciones internacionales que participan en esta importante competencia deportiva.

Como parte de este despliegue, unidades del Corredor Rojo fueron asignadas este sábado al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para recibir a los atletas y conducirlos a sus respectivos hoteles. De igual forma, la ATU reforzó el transporte desde la Villa Deportiva Nacional (VIDENA) con buses adicionales para cubrir los desplazamientos programados.

ATU refuerza movilidad de delegaciones con buses de los Corredores para los Bolivarianos 2025. (Foto: ATU)

Asimismo, se dispusieron unidades del Corredor Azul y del Corredor Morado para transportar a los deportistas desde sus puntos de hospedaje en Miraflores, San Luis y San Isidro hacia la ceremonia de inauguración de los Juegos, prevista para este sábado 22 de noviembre a las 7:00 p.m. en la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao.

Los traslados oficiales se desarrollaron entre el 22 y 23 de noviembre, permitiendo que los atletas puedan movilizarse de manera oportuna entre el aeropuerto, sus alojamientos y las distintas sedes deportivas donde competirán. Entre las delegaciones trasladadas figuran representantes de Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay, El Salvador, Bolivia y República Dominicana, entre otros países participantes.

ATU moviliza a deportistas internacionales en Lima y Callao. (Foto: ATU)

Sobre los Juegos

Los Juegos Bolivarianos 2025 reúnen a 17 delegaciones internacionales y congregan a más de 4 000 atletas, quienes competirán en 41 disciplinas distribuidas entre las sedes de Lima y Ayacucho. Este evento posiciona al Perú como anfitrión de una de las competencias deportivas más importantes de la región.

Con este despliegue logístico, la ATU reafirma su compromiso de apoyar los grandes eventos del país, garantizando una movilidad segura, coordinada y eficiente para atletas, delegaciones y organizadores.

