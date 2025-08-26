La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que inició una investigación para determinar las causas del triple choque de buses del Metropolitano registrado la noche del martes 26 de agosto, a la altura de la estación Angamos, en Surquillo.
LEE: SJL: Empresa de transporte público reduce su pasaje a S/ 1 por mejoramiento de pistas
A través de sus redes sociales, la entidad precisó que activó de inmediato su protocolo de emergencia y desplegó personal para coordinar la atención de los pasajeros afectados junto con los bomberos. En total, más de 30 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.
Newsletter Buenos días
“De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En estos momentos, nuestro personal, en coordinación con los bomberos, brinda atención a las personas heridas”, se lee en el comunicado.
La ATU detalló que, con el apoyo de la Policía Nacional, los buses del Metropolitano circulan temporalmente por la vía destinada a vehículos particulares mientras se restablece el tránsito en la vía exclusiva.
El fuerte impacto entre las tres unidades provocó gran alarma entre pasajeros y peatones de la zona, además de generar una intensa congestión vehicular en la avenida donde se encuentra la estación Angamos. El tránsito de los buses del Metropolitano tuvo que ser suspendido momentáneamente en el tramo afectado, mientras se procedía a evacuar a los heridos y retirar las unidades involucradas.
La ATU reiteró su compromiso de velar por la seguridad de los usuarios y afirmó que se evaluarán las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
MÁS: SJL: Hombre fue acribillado a balazos por sicario dentro de una juguería en Campoy
Número de emergencias
Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.
También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.
TE PUEDE INTERESAR
- La caseta de serenazgo de la discordia: Municipalidad de Miraflores y vecinos se enfrentan por construcción de módulo en zona intangible
- San Isidro: Mujer queda atrapada debajo de camioneta municipal tras choque con auto
- Dina Boluarte: Se detectó a más de 2.800 extranjeros con presunta infracción migratoria
- Lima tiene una de las velocidades más lentas de América Latina: 11 km/h en hora punta ¿Cuáles son las razones detrás del caos?
- Indecopi aclara que la marca Antigua Taberna Queirolo sigue vigente y no ha dispuesto su desaparición
Contenido sugerido
Contenido GEC