La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que inició una investigación para determinar las causas del triple choque de buses del Metropolitano registrado la noche del martes 26 de agosto, a la altura de la estación Angamos, en Surquillo.

A través de sus redes sociales, la entidad precisó que activó de inmediato su protocolo de emergencia y desplegó personal para coordinar la atención de los pasajeros afectados junto con los bomberos. En total, más de 30 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales cercanos.

“De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En estos momentos, nuestro personal, en coordinación con los bomberos, brinda atención a las personas heridas ”, se lee en el comunicado.

Autoridades del Metropolitano investigan las causas del triple choque en la estación Angamos. (Foto: GEC)

La ATU detalló que, con el apoyo de la Policía Nacional, los buses del Metropolitano circulan temporalmente por la vía destinada a vehículos particulares mientras se restablece el tránsito en la vía exclusiva.

Accidente ocurrió la noche del martes 26 de agosto y generó fuerte congestión vehicular en la zona. (Foto: GEC)

El fuerte impacto entre las tres unidades provocó gran alarma entre pasajeros y peatones de la zona, además de generar una intensa congestión vehicular en la avenida donde se encuentra la estación Angamos. El tránsito de los buses del Metropolitano tuvo que ser suspendido momentáneamente en el tramo afectado, mientras se procedía a evacuar a los heridos y retirar las unidades involucradas.

La ATU reiteró su compromiso de velar por la seguridad de los usuarios y afirmó que se evaluarán las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.