La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao informó que envió al depósito 48 vehículos que realizan transporte informal en avenidas donde transitan los buses de los corredores azul y rojo. Estas acciones de fiscalización se realizó entre el lunes 8 y el domingo 14 de mayo.

En el marco del plan “Pasajero seguro”, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), se ejecutó un total de 1,622 intervenciones en las avenidas Arequipa, Javier Prado, Los Frutales y Constructores, en los distritos de Cercado de Lima, Lince, Miraflores y La Molina.

Además de realizar transporte informal, los conductores de dichos vehículos competían deslealmente contra las empresas que brindan un transporte formal.

Siete vehículos de transporte público también fueron enviados al depósito pese a que realizaban el servicio de manera formal, pues no cumplían con la ruta establecida en la ficha técnica, contaban con conductores sin brevete o por no tener vigente el Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) y el Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT).

La ATU impuso sanciones y medidas preventivas a otros 416 vehículos por cometer diferentes infracciones: conductor sin licencia de conducir (52 casos), no respetar la ruta establecida (32), no tener vigente el SOAT, el CITV y el CAT (28), obstruir la labor de los fiscalizadores (15) y no contar con extintor operativo (14), entre otras.

Asimismo, la entidad destaca que 1,151 vehículos cumplían con todos los requisitos para brindar el servicio de transporte público.

