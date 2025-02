Peligro en las calles. Tres cústeres fueron enviadas al depósito por brindar servicios de transporte público pese a que no contaban con el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT), sus choferes no tenían brevete y acumulaban multas por S/1 294 700. Esta medida la efectuó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en un operativo inopinado.

La intervención se realizó en la av. 9 de Octubre, a la altura del paradero Acho, en el distrito del Rímac. Los fiscalizadores de este organismo y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron un carro de placa 6E-748, que tiene una antigüedad de 39 años y multas que suman S/428 000.

También fue intervenida la unidad de placa A5X-718, que acumula multas por S/642 000, y una cúster de placa A4R-705, la cual registra sanciones por S/224 700.

Este operativo se replicó en la av. Felipe Arancibia, en el distrito del Rímac, donde fueron incautados 11 vehículos que realizaban el servicio ilegal de transporte (combis, cústeres y colectivos). El carro de placa A0W-743 registra multas por S/21 400. Asimismo, cuatro conductores no contaban con brevete, mientras que dos vehículos no tenían SOAT y otros cuatro no poseían el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV) .

En tanto, a la altura del óvalo Habich, en el distrito de San Martín de Porres, se intervinieron seis vehículos que realizaban servicio ilegal de transporte y fueron enviados al depósito. Estas cústeres no contaban con SOAT y tres choferes no tenían brevete .

El vehículo de placa X2X-074 registra multas por S/85, 600.00, mientras que la cúster de placa B0H-745 tiene sanciones por S/53, 500.00.