¿Cuál es el plan específico de su gestión para lograr la recuperación completa de las playas contaminadas por el derrame de Repsol?

Pregunta de Manuela Santiago

Tenemos dos años de playas cerradas. El último diagnóstico de OEFA de octubre reveló que siguen contaminadas de hidrocarburo, eso hace que el desarrollo económico del distrito se paralice. Los pescadores, comerciantes no pueden trabajar. Estamos haciendo seguimiento de la propuesta del plan de rehabilitación de Repsol. Pero las entidades del gobierno central y privadas se tiran la pelota. Lo cierto es que no es el único problema, las playas reciben toda la basura que lleva el río Chillón desde Carabayllo, Comas, Puente piedra y San Martín de Porres. Hemos encontrado hasta residuos médicos en las playas. Necesitamos una mesa de diálogo y he convocado a la ministra de Ambiente para que se ponga una malla en el río Chillón para que el material sea filtrado.