Ante las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV), han surgido dudas entre los ciudadanos sobre lo que se espera en sectores como el turismo, los restaurantes, el transporte, el consumo de gas en los hogares, entre otros aspectos de la vida cotidiana.

La escasez de GNV se originó tras una fuga de hidrocarburo registrada en el distrito de Megantoni, en la región Cusco, lo que ha afectado el suministro del recurso que llega a Lima y otras ciudades del país.

Aumento del precio del gas en la capital

En la capital, distintas empresas que brindan balones de gas a domicilio han subido sus precios. Al realizar las respectivas consultas, El Comercio verificó que empresas como Solgas, Santigas, Vitagas y Limagas, que antes cobraban entre 57 y 60 soles por un balón de 10 kg, ahora cobran entre 75 y 80 soles. Esto se debe al incremento de la demanda y a la disminución del stock disponible.

Hay largas colas de autos en los grifos debido a la escasez de gas. Foto: GEC. / Julio Reaño

Aumento del precio del gas en Cusco

Además, El Comercio conversó con distintos representantes gremiales, quienes confirmaron que efectivamente ya se registra un incremento de precios que, en los próximos días, representará un reto para sus operaciones.

Uno de ellos fue Fernando Santoyo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Producción de la región Cusco, quien señaló que en estos primeros días de la crisis se está registrando acaparamiento y un alza de precios no solo del GNV, sino también del gas licuado de petróleo (GLP) en la región. “Estamos viendo un incremento de precios de hasta 20%. Algunos distribuidores están controlando o reduciendo la venta. Este incremento no tiene mucho sustento. Los distribuidores estarían intentando aprovecharse de la crisis”, dijo.

“Hemos instado al Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) y al Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) a realizar actividades de control y verificación para intervenir en aquellos casos donde se evidencie un incremento injustificado de precios”, agregó.

Transporte

Santoyo explicó que esta crisis nacional también podría impactar en el transporte durante los próximos días. “Podrían registrarse costos adicionales tanto en los vuelos como en el transporte terrestre, lo que podría convertirse en un factor que restrinja o frene las decisiones de viajar durante la temporada de Semana Santa”, mencionó.

A raíz de la crisis del GNV, ahora hay una gran demanda de GLP. Foto: GEC. / Julio Reaño

Hoteles

Del mismo modo, Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, comentó a El Comercio que existe preocupación y que se espera que la situación se resuelva con rapidez. “Los precios en el sector turismo van a ir subiendo. La manera de contrarrestar esto será cuidando muchísimo los costos de los productos hoteleros y de restaurantes, y sobrestockeando quizá algunos insumos importantes para evitar más traslados. También trataremos de ser responsables con el uso de combustible y, dentro de lo posible, reemplazar algunos combustibles por otras alternativas. En muchos hoteles, por ejemplo, ya estamos trabajando con energías solares”, dijo.

“No hay mucho que hacer de forma inmediata, pero esta situación nos servirá para estar mejor preparados si algo así volviera a ocurrir. Dentro de lo que es la comida en los hoteles también seremos muy cautelosos. Se priorizarán preparaciones que consuman menos energía. De esa forma, todas las empresas estaremos muy alertas para ahorrar energía al máximo y utilizar productos regionales en lugar de traerlos desde zonas lejanas”, agregó.

Restaurantes

Por su parte, Blanca Chávez, gerente general de los restaurantes El Rocoto en Lima y presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Perú (Ahora Perú), comentó que esta situación afectará enormemente al sector gastronómico. “Ya estamos viendo un incremento de precios de alrededor del 20% en varios de los productos que utilizamos. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para no trasladar ese aumento al público. No vamos a subir el precio de los platos, incluso si eso significa vernos perjudicados”, precisó.

Declaró que enfrentarán este panorama siempre y cuando tengan stock de gas disponible. “Entendemos que el precio subirá en más de un 20% y lo aceptamos, vamos a aguantar, pero por favor que no nos quiten el suministro (...). Podríamos pensar en subir algunos menús, por ejemplo de 7 a 12 soles, para contrarrestar la crisis, pero para todos los trabajadores de restaurantes lo primero siempre serán nuestros clientes. Por eso, como asociación, vamos a hacer el esfuerzo de resistir”, expresó.

Voceros del sector restaurantes mencionan que, para combatir la crisis, están tratando de utilizar sus recursos de manera equilibrada.

Chávez aseguró que es consciente de que el transporte de productos como papa, cebolla y otros insumos indispensables incrementará de precio. Aun así, señaló que no van a aumentar los precios de los platos ni mucho menos reducir las porciones. “Eso sería bajar la calidad de nuestros platos. Trataremos de luchar estos quince días con el alza de costos. No queda otra”, dijo.

Comercio

En relación con la afectación a los empresarios peruanos, la presidenta de la Asociación Gamarra Perú, Susana Saldaña, contó a El Comercio que los comerciantes temen que esta situación pueda significar una paralización de la producción nacional. “Nos preocupa que esto pueda convertirse en algo más grande si no se resuelve de manera efectiva. Somos una de las industrias más grandes del Perú. Si dejan de funcionar las plantas que fabrican las telas y las que se encargan de teñir la ropa, entonces no podremos dar abasto a nuestra industria”, advirtió.

“No queremos volver a vivir lo mismo que ocurrió durante la pandemia. Si esto no se resuelve, podría afectar no solo los procesos de los productos manufacturados, sino todo nuestro trabajo. Ahora bien, quiero aclarar que la prenda, es decir, el producto final para el cliente, no subirá de precio; como empresarios tendremos que asumir ese costo. Pero, aun así, nuestros clientes nos informan que se ven perjudicados, porque para llegar al emporio tienen que pagar pasajes muy altos en el transporte. Es toda una cadena de perjuicios”, alertó.

De este modo, se refleja la constante preocupación de distintos representantes de sectores clave para el desarrollo económico y el consumo del país, como restaurantes, hoteles, transporte y comercio. Todos esperan que, una vez cumplido el cronograma establecido, los precios del gas puedan estabilizarse y así retomar sus operaciones con normalidad.