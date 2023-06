Paraderos en mal estado y basura en ellos, rejas rotas, huecos en la pista y hasta personas viviendo en la berma central de la avenida Brasil. Ese es el crítico escenario de una de las avenidas más importantes de Lima Metropolitana que atraviesa cinco distritos: Cercado de Lima, Breña, Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena del Mar.

Hace unos días vecinos de Jesús María denunciaron que diversas personas pernoctaban en medio de la av. Brasil, a la altura de la cuadra 10. Estas personas habían llevado sus pertenencias a la berma central de la avenida, por la vía rápida para transporte público, y vivían ahí. Además, los vecinos comentaron a este Diario que durante las noches gritaban y hacían bulla.

“Llegaron sobre las últimas semanas de abril, primero era una persona y dos, luego un mueble. Luego esa persona puso una colcha para que les diera sombra, otro mueble. Eran dos y los visitaba una persona más. Nosotros reportamos eso a la municipalidad de Jesús María y Breña, pero nos dijeron que no podían hacer mucho porque estaban en la berma central y eso correspondía a Lima”, dijo César, un vecino de la zona.

Tras varias semanas intentando que alguno de los municipios tome acción, finalmente, el domingo, tras hacer la denuncia pública por redes sociales, serenazgos de Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desalojaron la zona. En comunicación con este Diario, el alcalde de Breña explicó que ese punto no es competencia de ellos por lo que no podían hacer nada. En un recorrido realizado por El Comercio, se constató que frente al Hospital del Niño en Breña, en la berma central, había otra persona pasando la noche.

Infraestructura en mal estado y basura

Durante el recorrido que realizó este Diario, se observó el mal estado de ciertos paraderos de buses. Algunos de ellos no cuentan con bancas ni techo, pese a que se tiene la infraestructura para ello. En ciertos paraderos, por ejemplo fuera del Hospital del Niño, los adoquines están completamente rotos, poniendo en riesgo a todas las personas que bajan de los buses del transporte público.

En Magdalena, el alcalde Francis Allison indicó que a partir de la próxima semana estarán realizando mantenimiento a los paraderos. Aseguró que han realizado un convenio con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) - quienes son responsables del mantenimiento - y pondrán a prueba un paradero modelo con techos, cargadores, sillas, etc. Allison explicó que los paraderos de esta vía son los más concurridos e importantes del distrito.

Al problema de infraestructura se suma la cantidad de basura que se acumula en los paraderos de la vía rápida, así como en la berma. Los árboles en vez de tener tierra o pasto, tienen acumuladas de botellas de vidrio, bolsas, papeles y de más basura.

El alcalde de Breña, Luis de la Mata, comentó a El Comercio que el recojo de la basura en esa zona corresponde a la municipalidad metropolitana pues es la parte central de la av. Brasil. Esto, a pesar de ser Breña, ya no corresponde al municipio distrital, dijo. “Los desperdicios o residuos sólidos que salen de los predios [que son de nuestra competencia]. Los que están colocados en la vía auxiliar o rápida ya son competencia de la MML”, sostuvo.

El Comercio conversó con Elvira Moscoso, gerente de movilidad urbana de la MML, quien indicó que los paraderos, así como la limpieza de estos, es responsabilidad de la ATU. Además, explicó que todo lo que sucede en la av. Brasil no solo compete a su gerencia, sino diversas gerencias dentro de la MML y otras instituciones del Estado.

Accidentes de tránsito

Por toda la av. Brasil existen rejas que separan los dos carriles de vehículos particulares del carril central para transporte público. A lo largo de los cinco distritos que cruza esta vía se puede observar que hay rejas rotas o retiradas a la fuerza. Los peatones utilizan estos espacios abiertos para atravesar la avenida por donde no hay cruce, poniendo en riesgo su vida.

Los municipios explicaron que esto ha sido causa de muchos accidentes viales y que el mantenimiento o reparación de las rejas depende de la MML. La gerencia de fiscalización de Jesús María indicó que en lo que va del año, únicamente en su jurisdicción, se han registrado 40 siniestros de tránsito de los cuales 10 han sido atropellos, dos (en febrero y mayo) terminaron en muertes.

Asimismo, según cifras de la Policía Nacional, se han registrado cuatro accidentes fatales en el 2023 en toda la av. Brasil. Los cuatro fueron en Jesús María por atropello fatal y fuga (1), atropello (1) y choque (2). En el 2022 hubo tres accidentes fatales en el año, todos por atropello.

El coronel PNP (R) Franklin Barreto Verástegui, ex jefe de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, explicó que estas rejas son importantes “dentro de un escenario donde la educación vial es deficiente, se debe poner estos materiales que impiden al peatón hacer una imprudencia”. Agregó que “en nuestra ciudad se requieren elementos físicos para impedir el paso de peatón. Cuando [el peatón] ve que parte de la malla está retirada, no piensa en seguridad, sino en abreviar el tiempo de cruzar. (...) Si tenemos esto y vemos que la infraestructura no está atendida, es grave”.

Otro tipo de accidentes son por malas maniobras de los conductores, durante este año en Magdalena se registraron dos accidentes iguales en un mismo punto: un auto que daba vuelta en “U” donde no debía y chocaba con una moto. Estos dejaron heridos de gravedad, aunque no fallecidos. Ante esto, el municipio distrital y la MML extendieron un sardinel que va desde la cuadra 30 hasta un poco más de la cuadra 32.

Este año se han registrado 41 accidentes viales en la av. Brasil en lo que corresponde a Magdalena, de los cuales 9 son por atropello y 28 choques, según información policial. Elvira Moscoso comentó que en todo Lima se están identificando los puntos de los accidentes y haciendo investigación al respecto para ver qué medidas tomar, como sucedió en Magdalena.

Superposición de competencias

Los diferentes aspectos de la av. Brasil - como las rejas, la basura, el tránsito, etc - dependen de diversas autoridades. Sin embargo, esto trae problemas en la gestión. Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista, comentó que la superposición de competencias sobre las vías metropolitanas hace que sea difícil gestionar su adecuado mantenimiento y propicia la aparición de zonas abandonadas e insalubres.

Explicó que “estas vías [como la av. Brasil] son competencias exclusiva de la municipalidad metropolitana y están identificadas en el Plan Vial Metropolitano. La MML es la entidad responsable de su mantenimiento y servicio”. Agregó que “la ATU es la encargada de gestionar el transporte público de pasajeros y los paraderos, pero no las vías, veredas y rejas”.

En esa línea, Barreto expresó que, aunque estas vías dependen de la metrópoli, muchas veces las autoridades locales no cumplen las pocas funciones que tienen porque retribuyen la responsabilidad a la MML. “La infraestructura vial está desatendida y esto obedece a que de acuerdo a la clasificación es metropolitana. Los alcaldes distritales dejan de lado cualquier atención pese a que sí tienen competencia en los cruces de avenidas o cuadras, tiene injerencia con las vías que se cruzan”, dijo.