Patuska Knezevic denunció que sufrió un robo el 17 de agosto en la cuadra 9 de la Av. Conquistadores, en San Isidro. “Iba caminando hacia Conquistadores para pedir un taxi. Me acerqué a la pista para poder ver la placa del vehículo. Pasó un motorizado y me arranchó el celular. Tuve la suerte de utilizar otro teléfono para bloquear mis cuentas y mi línea”, contó. Parecería un caso aislado, pero El Comercio tuvo acceso a una serie de denuncias de otros siete ciudadanos que aseguraron que ellos mismos o sus seres queridos pasaron por lo mismo solo en el mes de agosto.

Los casos han sido reportados en los alrededores de la avenida Paz Soldán hasta el Óvalo Gutiérrez ; así como en avenidas aledañas a Conquistadores como Emilio Cavenecia.





Cuadrante peligroso

Tras la denuncia de Knezevic, El Comercio tuvo acceso al testimonio de otros siete casos. La mayoría de casos se trata de falsos repartidores en moto que operan bajo esa fachada para asaltar. “No te da tiempo de reaccionar. El delincuente tiene casco, es imposible reconocerlo y hacer la denuncia porque no sabes la placa”, continúa Knezevic.

Patuska Knezevic también es vecina de San Isidro. Fue víctima de una modalidad en la que ladrones roban a las personas mientras esperan un taxi o verifican su placa. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

Esta es la publicación que hizo Patuska.

Patuska sostuvo que no pudo poner una denuncia policial inmediatamente porque le dio prioridad a bloquear sus cuentas con la finalidad de no sufrir ningún robo cibernético. Para advertir a sus conocidos de que ya no contaba con su equipo, en caso de recibir algún mensaje suyo, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Luego de mi publicación, vi que algunas personas habían pasado por algo similar en esa zona o puntos aledaños . La mayoría estaba esperando un taxi y apareció el ladrón”, contó.

Patuska sostuvo que el robo ocurrió a la altura de la Av. Conquistadores 915, San Isidro. / ANDRES PAREDES

“La gente no esperaría que esto ocurra en una zona diseñada para el turismo y cercana a colegios”, dijo y añadió que se necesitan acciones ciudadanas para informarse sobre lo que está ocurriendo en el distrito. “Más que una actitud pasiva, es importante tomar acciones concretas”, concluyó.

Carla Sánchez es otra ciudadana que sufrió el robo de su celular en el cruce de las avenidas Conquistadores y Paz Soldán, el 9 de agosto. “Me preocupé porque una amiga me escribió, ella no sabía que me habían robado. Alguien le respondió como si fuera yo, saludándola y preguntándole dónde estaba”, comentó.

Debido a su estado de shock no pudo ver la placa del delincuente. “Toda la conversación entre el ladrón y mis amigos la vi desde mi PC, rápidamente borré los mensajes”, comentó.

Especialistas en seguridad ciudadana explicaron a El Comercio que los distritos deben identificar las zonas más peligrosas de sus jurisdicciones y elaborar un plan integral. / ANDRES PAREDES

El 7 de agosto, una ciudadana, que prefirió mantenerse en el anonimato, pasó por una situación similar en la cuadra 2 de la Av. Emilio Cavenecia, también al abordar un taxi. Este punto pertenece a Miraflores por encontrarse en un punto limítrofe. “Estaba viendo la placa del taxi. Casi al instante, salió un motorizado y me quitó mi iPhone 14 Pro. No vi su placa ni su rostro por el susto”, dijo a El Comercio.

Se dirigió al iShop del óvalo Gutiérrez, pero no logró desactivar su cuenta, ya que no se acordaba su clave de iCloud. El personal del establecimiento le aseguró que era la quinta persona que tuvo el mismo problema ese día. “Me dijeron que, diariamente, hay un estimado de 10 personas víctimas de robo”, explicó.

Al día siguiente, se dio cuenta de que la persona que le robó tenía acceso a su información. “Mis contactos me llamaron para decirme que el ladrón les había escrito haciéndose pasar por un técnico, el cual supuestamente quería ayudarme a recuperar mi cuenta de iCloud”, mencionó.

Una víctima contó que el ladrón obtuvo sus claves escribiéndole a sus amigos, haciéndose pasar por ella. Le robó 8 mil soles.

Varias de las víctimas de esta zona limítrofe entre Miraflores y San Isidro sufrieron el robo mientras esperaban un taxi o verificaban su placa en el aplicativo móvil. Los ladrones aprovechan esa distracción para cometer el robo al paso.

Los afectados afirman que el robo ocurre en cuestión de segundos. Señalan que todo es tan rápido que apenas pueden reaccionar. / ANDRES PAREDES

Esta última ciudadana puso una denuncia a la Depincri San Isidro-Miraflores bajo el delito de hurto agravado. Afirmó que el ladrón tuvo acceso a sus cuentas bancarias y aplicativos y le sustrajo 8.000 soles.

Robos de celulares reportados

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) explicó a este Diario que, de enero a julio del 2023, se han registrado, en total, 1 millón 4 mil 319 reportes de robos de celulares a nivel nacional.

Solo en julio del 2023, las empresas operadoras registraron 4.641 reportes por robo de celulares en todo el país, en promedio, por día; que es menor a las cifras registradas antes de la pandemia, más de 5.900 robos al día.

Data compartida por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Análisis

César Ortiz Anderson, presidente y fundador de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), explicó a El Comercio que “esto ocurre en todos los distritos de la capital”. Y añade: “Hay diversos sectores donde los delincuentes conocen bien la zona y han estudiado cuáles son sus puntos de escape. Es decir, no trabajan al azar”.

Señaló que los ladrones se han organizado de tal manera que están repartidos en distintas bandas delictivas. “Algunos delincuentes suelen intimidar a los comerciantes con el cobro de cupos, las ganancias las pueden usar para tener un mejor armamento, de ese modo, estarán más equipados que la policía”, sostuvo.

Ortiz explicó que no existe una cultura de seguridad preventiva. “Los taxis por aplicativo deben pedirse estando dentro de un domicilio o un establecimiento. Hay que memorizar o apuntar la placa. Usar dispositivos en la calle es riesgoso”, enfatizó.

César Ortiz resalta la importancia de una cultura de seguridad preventiva cuando los ciudadanos se encuentran en la calle. / ANDRES PAREDES

Recomendó a la ciudadanía que, en la medida de lo posible, tengan dos celulares: uno para la casa, el cual tendrá las aplicaciones bancarias e información personal del usuario; y otro para la calle, cuya cuenta almacene el dinero utilizado durante el día.

Miguel Ángel Barriga, coronel PNP en retiro y especialista en seguridad ciudadana, añadió que los distritos deben tener un plan de patrullaje que evidencie una coordinación entre la policía y el serenazgo . Resaltó la importancia de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, la cual protege las garantías individuales y sociales. “Las autoridades deben identificar aquellos puntos críticos para formular un plan de seguridad integral”, sostuvo.

Señaló que es importante tener un comité con las autoridades responsables de la seguridad ciudadana. Esto con el objetivo de que puedan desarrollar un plan de acción: “Incluso los mismos vecinos pueden participar a través de las juntas vecinales”.

Cuando un ciudadano sufre el robo de su dispositivo, debe llamar inmediatamente a la empresa operadora para reportarlo. / ANDRES PAREDES

¿A dónde acudir si sufriste el robo de tu celular?

Juan Ñahue, abogado experto en protección al consumidor, sostuvo que hay que comunicarse con las entidades financieras para bloquear inmediatamente las tarjetas afiliadas a la banca móvil. “Hay que cambiar todas las claves a fin de evitar suplantaciones de identidad o que puedan acceder a información importante”, dijo.

Acotó que es necesario llamar a la empresa operadora y reportar el robo del celular. Es importante verificar que se haya bloqueado. “Finalmente, hay que interponer la respectiva denuncia en una comisaría”, agregó.

Pronunciamiento de las municipalidades

Pese a las denuncias recibidas, la Municipalidad de San Isidro informó a El Comercio que no ha recibido reportes de robos al paso en la Av. Conquistadores. Resaltó que, junto a las comisarías del distrito, ha conseguido reducir en un 25% las incidencias en relación al año pasado. “Se ha puesto en funcionamiento el 100% de las cámaras de videovigilancia en el distrito: 664. Además, se acordó con el Ministerio del Interior el retorno del patrullaje integrado”, dijeron.

La Municipalidad de San Isidro informó que ha motivado a la reducción del 25% de las incidencias de actos delincuenciales en lo que va del 2023. / ANDRES PAREDES

La comuna añadió que han implementado cámaras de detección de rostros y placas de vehículos , y se puso en marcha el patrullaje aéreo con 5 drones. “Se han sumado 240 policías de tránsito diarios (...). Se formó el programa de Voluntariado de la Seguridad Ciudadana con la participación de vecinos. Se ha optimizado la capacitación del cuerpo del serenazgo”, agregó.

Por su parte, el municipio de Miraflores comunicó que se ha implementado 45 operativos para el control de las motos lineales con las comisarías de San Antonio y Miraflores; así como 21 operativos de identificación de personas.