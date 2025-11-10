Sebastián Ramírez Mendoza
Sebastián Ramírez Mendoza

El ranking de ‘baches’ de Lima: los 15 puntos más críticos reportados por lectores de El Comercio
Como parte de una nueva iniciativa ciudadana, El Comercio invitó a sus lectores a reportar los baches de sus distritos a través del WhatsApp de la campaña #PasaEnLaCalle. En solo una semana llegaron decenas de denuncias con fotos, videos y la ubicación de las pistas afectadas. Un equipo periodístico de este Diario se dirigió a los 15 puntos más dañados de la capital y esto fue lo que encontramos.

