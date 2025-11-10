El ranking de ‘baches’ de Lima: los 15 puntos más críticos reportados por lectores de El Comercio

Miraflores

Uno de los distritos mencionados fue Miraflores. El ciudadano Cristian Silva reportó un bache en el cruce de la avenida Ricardo Palma y la calle Mariano Odicio. De acuerdo con el denunciante, “este problema tiene un par de meses y se debió a que en su momento se realizaron obras, pero luego lo dejaron así. Toda esa calle está llena de huecos y desniveles. Incluso rompieron al costado de la vereda”, expresó.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El ciudadano Cristian Silva reportó un bache en el cruce de la avenida Ricardo Palma con la calle Mariano Odicio, en Miraflores. Según el denunciante, el problema existe desde hace un par de meses y se originó tras unas obras que fueron abandonadas. El bache mide 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho.

Del mismo modo, se registró otro bache en la avenida Casimiro Ulloa, frente al parque Reducto. “Han aparecido hace un par de meses, nadie se preocupa por el mantenimiento, y lo más llamativo es que es una zona muy transitada, lo que puede generar accidentes”, sostuvo la ciudadana Lola Soto, quien envió el reporte.

La ciudadana Lola Soto reportó un bache en la cuadra 4 de la avenida Casimiro Ulloa, frente al parque Reducto, en Miraflores. Señaló que apareció hace un par de meses. El Comercio constató que se trata de una zona muy transitada. El bache mide 70 centímetros de largo y 60 de ancho. Foto: GEC. / FERNANDO SANGAMA

Además, llegaron varios reportes de baches alrededor de la avenida Alfredo Benavides, en las cuadras 6, 7, 17 y 28. El Comercio pudo comprobar que en esta última cuadra se encuentra un bache con un largo de dos metros con diez centímetros y un ancho de 90 centímetros.

Bache en cuadra 6 de Benavides.

Bache en cuadra 7 de Benavides.

Bache en cuadra 17 de Benavides.

Bache en cuadra 18 de Benavides. Foto: GEC / Violeta Ayasta. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

En diálogo con este Diario, la Municipalidad de Miraflores comunicó que todas estas vías son de competencia metropolitana. Gracias a la alerta, indicaron que informarán de la situación a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). “Este problema afecta el tránsito y la tranquilidad de los vecinos”, señalaron.

San Borja

El siguiente distrito en cuestión es San Borja. Se reportó un bache a la altura de la cuadra 7 de la avenida José Gálvez Barrenechea. “Llevo nueve años viviendo aquí y, por increíble que suene, esta vía siempre ha estado así. Es alarmante porque por esta avenida pasan ambulancias y camiones de bomberos, y se genera un tráfico muy pesado”, sostuvo el denunciante.

Un ciudadano reportó la presencia de un bache a la altura de la cuadra 7 de la avenida José Gálvez Barrenechea, en San Borja. Según indicó, este problema lleva nueve años sin resolverse. El bache mide aproximadamente 2 metros de largo y 60 centímetros de ancho. Foto: GEC. / FERNANDO SANGAMA

Hay otro punto en el distrito donde también se reportaron baches; en la avenida Javier Prado Este 3561, que presentaría este problema desde hace unos cinco meses, según el ciudadano Richard Vinatea.

El subgerente de Obras Públicas e Infraestructura Menor de la Municipalidad de San Borja, José Remuzgo Lora, sostuvo a El Comercio que las vías mencionadas son de competencia metropolitana. “Ha sido muy difícil que nos hagan caso. Nosotros no podemos ejecutar ningún trabajo porque, de hacerlo, Lima nos multa. Les hemos enviado documentos oficiales desde agosto de 2024 para que tomen acción. Nos comentaron que iban a intervenir en la avenida José Gálvez Barrenechea, pero hasta ahora nada. No han cumplido y tampoco han dado explicaciones”, añadió.

El vecino de San Borja, Richard Vinatea, denunció la existencia de un bache en la avenida Javier Prado Este 3561, que presenta este problema desde hace unos cinco meses. El bache mide 1 metro con 80 centímetros de largo y 90 centímetros de ancho. Foto: GEC. / FERNANDO SANGAMA

San Martín de Porres

En el puente Dueñas (en el sentido de norte a sur), estructura que conecta los distritos de San Martín de Porres (SMP) y Cercado de Lima, un usuario reportó la existencia de un bache que lleva dos meses sin recibir atención por parte de las autoridades.

La municipalidad distrital informó a este Diario que dicho punto también es de competencia metropolitana.

En el puente Dueñas, estructura que conecta los distritos de San Martín de Porres (SMP) y Cercado de Lima, un usuario reportó que un bache lleva dos meses sin recibir atención de las autoridades. El Comercio constató que mide 1,50 metros de largo y 56 centímetros de ancho. Foto: GEC. / FERNANDO SANGAMA

Más distritos

Una ciudadana advirtió sobre la presencia de baches a lo largo de la avenida Guardia Civil, en Chorrillos. “Los huecos son muy grandes, sobre todo en el cruce de las avenidas Guardia Civil y El Sol. Todas las pistas se han ido deteriorando a lo largo del tiempo. En tres meses, se han expandido de manera brutal, antes eran más pequeñas”, señaló.

Bache en Guardia Civil, Chorrillos.

Por otro lado, la vecina de Ate, Nicky Salas Mazzetti, reportó la presencia de baches en la cuadra 1 de la calle Mónaco, en la urbanización Portales de Javier Prado, primera etapa. “Esa pista está así porque los camiones de alto peso que vienen por la Carretera Central cortan camino por nuestra urbanización. Hace 20 años que nadie la remodela. En varias oportunidades hemos pedido apoyo, pero nada. Los baches llegan a medir hasta dos metros de largo y 70 centímetros de ancho”, expresó.

El Comercio conversó con Jhon Gerson Nicho Alvarado, subgerente de Infraestructura de la Municipalidad de Ate, quien señaló que, a diferencia de los casos anteriores, esta es una vía de competencia local. “Para poder solucionar esto, tenemos previsto adquirir 2.500 metros cúbicos de mezcla asfáltica, no solo para este punto, sino también para otros que puedan existir en el distrito. El 19 de noviembre tenemos programado reparar este bache”, aseguró.

Bache en calle Mónaco, Ate.

Por su parte, en San Juan de Lurigancho (SJL), Omar Montez reportó baches y desniveles en las pistas de la cuadra 6 de la avenida Gran Chimú, en la urbanización Zárate, asegurando que esta zona lleva años en ese estado. Además, también se registraron baches en la cuadra 1 de la avenida Las Flores, a pocos metros de la avenida Canto Grande, con un largo de diez metros con 43 centímetros y un ancho de un metro con 89 centímetros.

En conversación con este Diario, el alcalde de SJL, Jesús Maldonado Amao, mencionó que, pese a tratarse de vías metropolitanas, su gestión ha hecho un esfuerzo presupuestal para recuperar ciertas zonas del distrito, llegando a invertir hasta 24 millones de soles. “Le pedimos a la MML que pueda ayudarnos con la avenida Las Flores”, indicó. Respecto a la avenida Gran Chimú, la municipalidad aseguró que ha coordinado con la MML para que, a más tardar en enero, el municipio metropolitano reparé las pistas y veredas.

Bache en cuadra 6 de Gran Chimú, SJL.

Bache en cuadra 1 de La Flores, SJL. Foto: GEC / Violeta Ayasta. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

Usuarios reportaron también la presencia de desniveles y grietas a lo largo de toda la avenida Amancaes, en El Rímac, con un ancho aproximado de tres metros. Ante ello, el alcalde del Rímac, Néstor Evadio De La Rosa Villegas, contó a El Comercio que esta zona se encuentra en ese estado desde 2015. “La obra fue abandonada por una empresa contratista y quedó en litigio. En 2023, Sedapal tomó la posta, pero también la abandonó. Actualmente, es una vía metropolitana”, señaló.

Bache en Amancaes, El Rímac. Foto: GEC / Violeta Ayasta. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

Finalmente, representantes de la Defensoría del Pueblo también enviaron su reporte al número de #PasaEnLaCalle, registrando baches en Los Olivos, en el cruce de las avenidas Universitaria y Naranjal. “La problemática ha sido informada a la Municipalidad de Lima porque se trata de una vía metropolitana”, expresaron.

Bache en Los Olivos.

Bajo análisis

Algunos municipios señalaron que el mantenimiento de las vías no es de su competencia, sino de la MML. Sin embargo, de acuerdo a Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), el hecho de que algunas vías sean consideradas de competencia metropolitana no exime de responsabilidad a las municipalidades distritales.

“El término vías metropolitanas no se recoge directamente de la Ley General de Transporte N.° 27181, sino del Reglamento de Edificaciones Urbanas. Esta contradicción entre las normativas genera que algunos gobiernos locales consideren que no tienen ninguna responsabilidad, pero no es así. La Ley 27181 establece que los gobiernos locales tienen responsabilidad en cuanto a la infraestructura vial. Por ello, el hecho de que una vía sea metropolitana no debe hacer que las municipalidades distritales cierren los ojos o asuman que no les corresponde actuar”, precisó.

Barreto propuso que, para evitar que las autoridades se responsabilicen entre sí, se debería crear una autoridad única de tránsito, encargada de la reparación de baches y veredas y de coordinar las acciones correspondientes con los municipios.

Bache en Puente Dueñas, SMP.

Por otro lado, el experto habló sobre el peligro que representa la presencia de baches en las calles, ya que estos obligan a los conductores a realizar maniobras bruscas con el fin de cuidar sus vehículos, lo que podría generar accidentes. “Incluso algunos autos pueden salirse de la pista y atropellar a peatones”, alertó.

El Comercio se contactó en múltiples ocasiones con la MML para obtener sus descargos; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta.

Existen otros problemas relacionados con la infraestructura vial. El arquitecto urbanista Genaro Alva señaló que también deben considerarse aspectos como la adecuada construcción de rampas para personas con discapacidad y la eliminación de obstáculos para los usuarios del transporte público.