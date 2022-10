A pocos días de los conciertos de Bad Bunny en Lima, decenas de fanáticos esperan con ansias y acampan en las inmediaciones del estadio Nacional a fin de reservar los mejores lugares en la fila de ingreso. Esto ha generado que varios de los asistentes, entre hombres y mujeres, pidan permisos en sus casas o trabajos.

MIRA AQUÍ | Bad Bunny en Lima: fans acampan en exteriores del estadio Nacional a tres semanas del concierto

Uno de los casos es de la joven Dariness, residente de Ate, quien hace cola en el recinto deportivo desde el último lunes 24 de octubre. Sin embargo, su excusa para faltar al trabajo fue bastante peculiar.

“Les dije (a mis padres) que me fui de vacaciones. Me autolesioné para tener descanso médico y acampar. Jefa, si ve esto, por favor, perdóneme. De verdad me lesioné, pero me quité el yeso para poder acampar... jefa, yo la quiero mucho pero, por favor, no me despida”, dijo la mujer entre risas.

Como si fuera poco, la joven añadió que al término del concierto de Bad Bunny (13 y 14 de noviembre) seguirá formando cola para Harry Styles, artista que se presentará el 29 de noviembre.

LEE MÁS | Bad Bunny en Lima: banda liderada por joven de 18 años también vendió por reventa entradas falsas

Pasan frío por ver al ‘Conejo malo’

A tres semanas de los conciertos del cantante puertorriqueño Bad Bunny, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de noviembre, fans acampan en los exteriores del Estadio Nacional, en el Cercado de Lima.

Ellos han llevado sus carpas y desde ya forman fila para ser los primeros en ingresar al recinto y corear las canciones del ‘Conejo malo’.

Ese es el caso de las hermanas Dafne y Antuanet, quienes acampan desde el jueves 20 de octubre. Ellas contaron a RPP Noticias que con un grupo de amigas se relevan para pasar el día y la noche, de esta forma todas pueden cumplir con sus estudios y trabajos.