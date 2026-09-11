Un joven de 18 años, identificado como Bayron Josthin Cañamero Quispe, murió tras recibir cuatro impactos de proyectil de arma de fuego durante un enfrentamiento registrado en el sector José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho (SJL).

Según informó la Policía, el hecho se produjo en medio de una disputa entre grupos violentos por el control de paredes para realizar pintas en viviendas de la zona.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 11:21 a. m. La información policial señala que Cañamero Quispe atacó a pedradas a un grupo integrado por seis sujetos.

Joven muere tras cuatro impactos de bala en SJL. Foto: Captura de video/América TV

En medio de la confrontación, el joven habría advertido que uno de los integrantes portaba un arma de fuego. Ante esta situación, intentó escapar corriendo del lugar, pero fue perseguido y alcanzado por los disparos. La víctima recibió cuatro impactos de proyectil de arma de fuego.

Vecinos trasladaron al joven en un mototaxi

Luego de la balacera, los vecinos auxiliaron al joven y lo trasladaron en un mototaxi hacia el establecimiento de salud más cercano.

Cañamero Quispe ingresó al centro hospitalario para recibir atención de emergencia. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

Una grabación de las cámaras de seguridad del sector registró el momento del enfrentamiento ocurrido durante el día.

En las imágenes se observa a la víctima con un short rojo y sandalias, acompañada por otro sujeto encapuchado que llevaba un palo mientras se enfrentaban al grupo rival.

El material audiovisual quedó a disposición de las autoridades y será utilizado para identificar al autor de los disparos y a las demás personas que participaron en la gresca.

Disputa por pintas habría originado el enfrentamiento

De acuerdo con la Policía, el conflicto estaría relacionado con el control territorial de paredes utilizadas para realizar pintas por parte de grupos violentos.

El enfrentamiento generó preocupación entre los vecinos del sector José Carlos Mariátegui, quienes expresaron su inquietud por la ocurrencia de hechos delictivos y balaceras en plena vía pública.

Antecedentes policiales de la víctima en San Juan de Lurigancho. Foto: Captura de video/América TV

Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión cómo se inició la gresca y determinar las responsabilidades correspondientes.

Antecedentes policiales de la víctima

La Policía informó que Bayron Josthin Cañamero Quispe registraba antecedentes por diferentes delitos. Según las autoridades, el joven había cumplido 18 años apenas dos meses antes de su asesinato.

El primer registro mencionado por la Policía corresponde al 21 de enero de 2024, cuando fue intervenido por un presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de arrebato de celular.

Posteriormente, el 17 de junio de 2025, fue intervenido por la Brigada Especial Contra el Crimen de Lima Este por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas, junto con otros siete hombres.

Finalmente, la última captura reportada por las autoridades ocurrió el 11 de enero de 2026, por el presunto delito de robo agravado.

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