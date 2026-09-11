Joven muere tras cuatro impactos de bala en SJL. Foto: Captura de video/América TV
Joven muere tras cuatro impactos de bala en SJL. Foto: Captura de video/América TV
Por Redacción EC

Un joven de 18 años, identificado como Bayron Josthin Cañamero Quispe, murió tras recibir cuatro impactos de proyectil de arma de fuego durante un enfrentamiento registrado en el sector José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho (SJL).

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