Un enfrentamiento armado entre efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y presuntos secuestradores terminó con un sospechoso fallecido y otros dos detenidos en Lurín. La intervención permitió rescatar a una joven que había sido retenida contra su voluntad luego de abordar un taxi.

El operativo se desarrolló tras una persecución vehicular que culminó a la altura del kilómetro 30 de la Panamericana Sur. Durante la intervención, uno de los ocupantes del vehículo disparó contra los agentes policiales, quienes repelieron el ataque.

Enfrentamiento entre delincuentes y la policía en pleno km 30 de la panamericana sur deja un fallecido. Foto: César.grados@photo.gec

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, la víctima abordó un taxi a la altura del puente Brisas, ubicado en el límite entre Chorrillos y Villa El Salvador.

Sin embargo, el conductor habría desviado el recorrido inicialmente establecido y, con la participación de otros dos sujetos, la joven fue amenazada con un arma de fuego para despojarla de sus pertenencias.

Tras tomar conocimiento del presunto secuestro, efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Barranco-Chorrillos, con apoyo de personal de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), activaron las acciones de búsqueda e intervención.

Persecución por la Panamericana Sur terminó en balacera

Los agentes identificaron el vehículo presuntamente utilizado para cometer el delito: un automóvil negro de placa AWJ-026. A partir de esa información, iniciaron una persecución por la Panamericana Sur que terminó con la interceptación de la unidad en Lurín, a la altura del kilómetro 30.

Cuando los ocupantes descendieron del automóvil, uno de los sospechosos, identificado con el alias de “Brayan”, intentó escapar y disparó contra los efectivos policiales. Ante la agresión, los agentes repelieron el ataque. El sujeto resultó herido y posteriormente falleció durante su traslado a un hospital de Villa El Salvador.

¿Quiénes son los dos detenidos tras el operativo en Lurín?

Durante la intervención, la Policía logró rescatar a la joven y detener en flagrancia a dos presuntos implicados, identificados como:

Larry Chudgen Guerrero (38) : conocido con el alias de “Larry”.

: conocido con el alias de “Larry”. Kendra Sebastián Manchachi (19): conocida con el alias de “Chata Nickol”.

Ambos fueron trasladados a la sede del Depincri Barranco-Chorrillos para continuar con las diligencias correspondientes.

Enfrentamiento entre delincuentes y la policía en pleno km 30 de la panamericana sur deja un fallecido. Foto: César.grados@photo.gec

Según los registros policiales, Chudgen Guerrero registra antecedentes por presuntos delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, tráfico ilícito de drogas, robo agravado, estafa y violencia familiar.

PNP incautó un arma de fuego y 11 casquillos de bala

Como parte de las diligencias realizadas en el lugar de la intervención, los efectivos policiales incautaron una pistola sin número de serie y 11 casquillos de bala.

Enfrentamiento entre delincuentes y la policía en pleno km 30 de la panamericana sur deja un fallecido. Foto: César.grados@photo.gec

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del secuestro y el enfrentamiento armado. Asimismo, los agentes revisan imágenes de cámaras de seguridad con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y determinar si existen más personas relacionadas con el caso.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional mantienen las acciones de inteligencia e investigación para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y ponerlos a disposición de las autoridades judiciales.

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