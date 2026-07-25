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Resumen

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Usuarios en redes sociales han registrado la presencia inusual de ballenas en el litoral de San Bartolo, Punta Hermosa, Los Cedros de Villa (Chorrillos) y Huarmey (Áncash). Estos animales, considerados los más grandes del planeta, no deberían avistarse en esta época del año frente a estas costas, sino frente a las de Piura y Tumbes. Su presencia respondería a una serie de eventos naturales extremos que se vienen gestando tanto en el Perú como a nivel global.

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