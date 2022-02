El Banco de la Nación informó que este domingo 13 de febrero la plataforma de Cajeros MultiRed se encontrará en mantenimiento desde las 12:00 a.m. hasta las 04:10 a.m., razón por la cual no estarán disponibles algunos servicios.

Según informó el Banco de la Nación, durante este horario de madrugada, no se podrá realizar ninguno de los siguientes trámites:

Bloqueos de tarjetas MultiRed Débito Visa

Canal POS local e internacional

Compras por Internet

Red de Cajeros MultiRed del Banco de la Nación

Cajeros automáticos fuera de la red MultiRed tanto local como internacional

Se explicó que la razón del mantenimiento es para mejorar la atención.

“Lamentamos los inconvenientes que se puedan ocasionar con el mantenimiento temporal. Estamos trabajando para brindarles un mejor servicio”, señaló el banco.

