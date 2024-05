Marcel Héctor del Carpio Sala, de la empresa de seguridad Prosegur, murió en febrero de este año. Dos meses después de su deceso, salen a la luz unas imágenes que demostrarían que no recibió atención oportuna al interior de la sede principal del Banco de la Nación.

A las 6:53 de la mañana del 19 de febrero, el hombre llegó a la oficina de Control de Seguridad, ubicada en el sótano de la sede central de San Borja, y se sentó en su escritorio; sin embargo, 6 segundos después se desplomó. En las imágenes, publicadas por Latina Noticias, se observa que un compañero se acercó a ayudarlo.

Marcel Héctor del Carpio Sala despertó, pero segundos después volvió a desvanecerse. Cada vez eran más los trabajadores que se aproximaban a observar la escena, pero nadie habría aplicado un protocolo de emergencia . De acuerdo a los expertos, en estos casos, cada segundo cuenta , ya que una atención oportuna puede salvarle la vida al paciente.

Casi 10 minutos después, a las 7:02 de la mañana, el hombre fue movido a una camilla que sus compañeros llevaron a la oficina; sin embargo, recién a las 7:18 lo llevaron a un centro de salud. En total, pasaron 23 minutos antes de que lo trasladen con especialistas.

Incidente mortal en el Banco de la Nación: "Se ha mantenido en secreto por más de dos meses"

Durante el tiempo que estuvo desvanecido en la oficina del Banco de la Nación solo fue atendido con algodón y alcohol. Cinco días después de estar internado, el trabajador murió.