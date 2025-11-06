En San Miguel, cuatro adultos mayores, que aparentaban ser clientes educados, ingresaron a una botica para cometer un robo cuidadosamente planificado. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los denominados “abuelitos elegantes” actuaron con precisión para distraer a la trabajadora y apoderarse de costosos productos dermatológicos.

Según las imágenes, uno de los hombres fingió un fuerte dolor en la cintura y solicitó la colocación de un inyectable, pidiendo a la trabajadora que le mostrara distintos medicamentos. Mientras mantenía su atención ocupada, otros tres cómplices se movían por el local con aparente normalidad.

Además, uno de ellos manipulaba un manojo de llaves, haciendo ruido intencionalmente para evitar que la empleada escuchara la apertura de los exhibidores.

En menos de dos minutos, los delincuentes lograron abrir la vitrina donde se encontraban cremas y bloqueadores solares de marcas reconocidas como La Roche-Posay, CeraVe, Bioderma e ISDIN. Los artículos, valorizados en más de S/ 6,000, fueron guardados en una bolsa de mercado que la banda llevó consigo.

Una vez asegurado el botín, los implicados simularon una compra frustrada. Incluso uno de ellos intentó pagar con dólares, una maniobra que terminó de distraer a la empleada antes de retirarse del local con total calma.

De acuerdo con las investigaciones, los adultos mayores llegaron al establecimiento sin intención de adquirir medicamentos comunes, sino con el objetivo de sustraer productos de alto valor en el mercado. Dos de ellos, un hombre y una mujer, usaban gorras y lentes para evitar ser identificados.

Mientras dos adultos mayores distraían a la responsable de la botica, los otros dos sustraían productos de un anaquel. Foto: captura / Latina

Minutos después del robo, la trabajadora notó la ausencia de los productos y alertó a las autoridades. La denuncia fue presentada en la comisaría de San Miguel, donde la Policía Nacional del Perú ya analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para identificar y ubicar a los responsables.

Las autoridades exhortaron a los comerciantes a extremar las medidas de seguridad y pidieron a la ciudadanía reportar cualquier información que contribuya a la captura de los llamados “abuelitos elegantes”.