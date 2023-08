En medio de la interminable polémica por la lucha de los derechos LGBTQ+ en el Perú, un video de TikTok se volvió viral y ha causado diversos comentarios. En las imágenes, una usuaria identificada como Olga Izquierdo expuso su disgusto debido a que la puerta del baño de mujeres del Aeropuerto Jorge Chávez lleva un cartel que señala que “todas las personas con identidad femenina” pueden ingresar.

“En el cartel dice ‘Toda persona con identidad femenina’. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo entiendes? Tengo razón, puede entrar cualquier hombre que se siente mujer. A un baño de mujeres donde hay niñas”, dijo Izquierdo.

“Yo quiero presentar un reclamo porque en el baño de mujeres hay un cartel que dice que se permite ingresar a personas con identidad femenina. Es decir, ¿pueden entrar hombres al baño de mujeres?”, reiteró.

Una segunda trabajadora le respondió que “lo que pasa es que nosotros como aeropuerto no podemos hacer discriminación de la igualdad de género. Me refiero a que, si alguna persona que es del sexo masculino, pero tiene la apariencia de una dama y se siente una dama, podría hacer uso de las instalaciones”.

Asistí al Aeropuerto Jorge Chávez para presentar mi reclamo sobre las medidas implementadas en algunos ss. hh. En el baño 28-D de la zona de embarque internacional, permiten ingresar a "toda persona son identidad femenina" al baño de mujeres...

La respuesta del aeropuerto

Lima Airport Partners (LAP), empresa administradora del Aeropuerto Jorge Chávez, emitió un comunicado. La entidad indicó que respeta el derecho fundamental a la igualdad y señaló que en el Perú nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole.

“ Este derecho está reconocido tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos como en la Constitución Política del Perú (...). En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que existe un derecho a la identidad de género”, agregó.

En el comunicado, LAP también resaltó que la Defensoría del Pueblo sostiene que impedir el ingreso de una persona trans a los servicios higiénicos constituye un acto de discriminación.

Pronunciamiento oficial de Lima Airport Partners (LAP).

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres

Andrea Pardo, vocera de La ONG Manuela Ramos, explicó a El Comercio que “se está atentando contra los derechos humanos de las personas trans. No debe haber ningún tipo de discriminación por identidad de género. El comunicado (de LAP) es contundente. Llama la atención que esta persona (Olga Izquierdo) tenga el tiempo suficiente para hacer este despliegue de ‘protesta’ sobre una medida implementada desde hace algún tiempo en el aeropuerto”, dijo.

Añadió que “la actitud de la mujer recuerda a los discursos de odio transfóbicos que, como sociedad, no debemos avalar”. Pardo precisó que “decir que se está poniendo en peligro a los niños es una mentira, las altas cifras de agresión contra los menores nos demuestran que son las personas heterosexuales y dentro de su entorno quienes los violentan (...). Los congresistas que están utilizando esta narrativa son los mismos que vulneran el derecho a recibir una educación sexual integral en instituciones públicas”, mencionó.

Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, resaltó que se deben implementar medidas para luchar contra la discriminación. “La empresa encargada del aeropuerto está actuando en base al respeto de las personas trans y su identidad de género. Es un gran precedente contra quienes plantean retrocesos y situaciones de exclusión”, sostuvo.

“Lo que está haciendo esta usuaria es discriminar. A ella le puede incomodar, pero esta disposición no está orientada a incomodarla, sino a facilitar el acceso a los servicios higiénicos públicos dentro de una zona tan concurrida mientras se garantiza una vida sin discriminación para la comunidad trans (...). Hay que reconocer que las personas, independientemente del sexo con el que hayan nacido, son mujeres en la medida que se identifiquen como tal”, agregó.

Olga Izquierdo tiene una cuenta en TikTok donde ha informado sobre lo ocurrido en el Aeropuerto Jorge Chávez, la red social ya ha eliminado uno de sus videos.

Además, Meléndez argumentó que “no hay que caer en la estigmatización. El hecho de ser trans no te hace una persona con mayores posibilidades o de mayor riesgo frente a ser un agresor o agresora sexual ”.

Análisis de especialistas en Derechos Humanos

Aaron Aleman, abogado penalista, precisó a este Diario que hay un desconocimiento en nuestro país con relación a los derechos fundamentales. En ese sentido, indicó que existen tratados internacionales que vinculan directamente al Estado Peruano , uno de ellos es el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Indicó que la constitución peruana establece que estos tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico vigente .

Por otra parte, argumentó que la empresa está resguardando los derechos de las personas trans en relación a su identidad de género. “Por ello, la queja de la usuaria es errónea e incluso ilegal porque estaríamos ante la posible comisión del delito de incitación a la discriminación, el cual está estipulado en el artículo 323 del Código Penal ”, agregó.

Debido a ello, Aleman considera que el comunicado ha sido adecuado ya que está basado en fundamentos jurídicos tanto de orden interno como externo, los cuales vinculan al Estado y todas las personas que forman parte del país.

Juan Carlos Ruiz, abogado especialista en derechos humanos y coordinador en el Instituto de Defensa Legal (IDL), mencionó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe la discriminación por razones de identidad sexual, cuyos fallos también vinculan al Perú. Además, el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución Política establece que nadie debe ser discriminado por su sexo o cualquier otra índole.

“Cuando hay una razón objetiva, se puede dar un trato diferenciado que, a la vez, sea legítimo. Es decir, no todo trato diferenciado es discriminatorio, siempre y cuando existan razones objetivas , como es el caso de las personas gestantes. En este caso, el trato diferenciado a la comunidad LGBT sí está justificado porque su identidad tiene que respetarse”, dijo.

Agregó que “ ese argumento de un supuesto peligro para los niños viene usualmente de la gente de ‘con mis hijos no te metas’ , hay que recordar que uno de sus voceros ha sido acusado de violación sexual por su hija. El abuso puede venir de cualquier persona, incluso familiares (...). No hay que caer en prejuicios que no tienen base científica”.

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, informó que “ante la denuncia, se ha solicitado a la empresa LAP que responda por esta preocupante situación. No se puede exponer la seguridad de mujeres y niñas ante una eventual agresión por parte de hombres”.

Yván Montoya, asesor académico del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP, comentó que el derecho a la identidad de género ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional desde el 2016 . “A partir de ahí, la condición masculina o femenina no está determinada por el sexo de las personas, sino por cómo se perciben a sí mismas”, dijo.

Añadió que “entiendo que hay temores por las mentalidades más conservadoras, pero no hay mayor razón para tener una preocupación, esa es una concepción prejuiciosa del asunto que no tiene cabida”, concluyó.

Congresistas intervienen ante reclamo

Ante la grave denuncia pública realizada por una ciudadana, en la que evidencia que en algunos servicios higiénicos destinados para mujeres del Aeropuerto Jorge Chávez, se permite el ingreso de toda persona con "identidad femenina", independientemente de su sexo

Por otro lado, Rosangella Barbarán de Fuerza Popular sostuvo que “este comunicado que intenta ampararse en la constitución es absurdo. Una verdadera inclusión se ampara en el respeto y la protección, sobre todo a los menores. Ni ellos sabían explicar que es identidad femenina”.

Este comunicado que intenta ampararse en la constitución es absurdo. Una verdadera inclusión se ampara en el respeto y la protección sobretodo a los menores. Ni ellos sabían explicar que es identidad femenina.

Caso similar

En el 2017, se aprobó la Política de Respeto de la Identidad de Género de la Reforma Trans en la PUCP. Esta norma marcó un hito histórico dado que fue la primera universidad peruana en reconocer el derecho de los alumnos trans. Asimismo, se creó un baño para personas no binarias ubicado en la Facultad de Psicología. Sin embargo, se encuentra cerrado el 90% del tiempo, según los estudiantes.

En marzo del 2023, los alumnos protestaron afuera del baño y exigieron que lo abrieran. La comunidad universitaria ha notado que este espacio es utilizado por el personal administrativo de la Facultad de Psicología, evitando que las personas no binarias puedan acceder.