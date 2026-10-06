Barranca: empresario fue encontrado muerto con cortes y Fiscalía investiga a su esposa. Foto: Captura de video/América
Barranca: empresario fue encontrado muerto con cortes y Fiscalía investiga a su esposa. Foto: Captura de video/América
Por Redacción EC

El empresario y exregidor Antoni Anaya Noel fue hallado muerto en el segundo piso de su vivienda, ubicada en la calle Laderas, en la provincia de Barranca. El hombre presentaba cortes en el abdomen y el cuello. La Policía Nacional del Perú acudió al inmueble luego de recibir alertas de los vecinos e inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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