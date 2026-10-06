El empresario y exregidor Antoni Anaya Noel fue hallado muerto en el segundo piso de su vivienda, ubicada en la calle Laderas, en la provincia de Barranca. El hombre presentaba cortes en el abdomen y el cuello. La Policía Nacional del Perú acudió al inmueble luego de recibir alertas de los vecinos e inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía confirmó la detención de Aylen Napurí Alva, esposa de la víctima y trabajadora del área administrativa del Hospital de Barranca. La mujer fue ubicada previamente en la vía pública con una herida en el cuello y sin calzado, según los registros de las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Napurí Alva caminando herida por la calle. De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, la mujer intentó comunicarse con vecinos y llegó hasta la vivienda de una familia cercana para solicitar ayuda.

Posteriormente, continuó desplazándose por la zona mientras buscaba un vehículo que pudiera trasladarla a un establecimiento de salud. La situación generó la alerta de los ciudadanos del sector, quienes comunicaron lo ocurrido a las autoridades.

Policía encontró el cuerpo del empresario dentro de la vivienda

Tras recibir el aviso de los vecinos, efectivos de la Policía llegaron hasta el inmueble que la pareja compartía. Los agentes ingresaron a la vivienda y, durante la inspección, encontraron el cuerpo sin vida de Antoni Anaya Noel en una de las habitaciones del segundo piso.

Hallan muerto a empresario en Barranca y detienen a su esposa. Foto: Captura de video/América

La pareja había contraído matrimonio hace menos de un año. El hallazgo llevó a la Policía y al Ministerio Público a desplegar diligencias en el interior y exterior del predio para determinar qué ocurrió y establecer la secuencia de los hechos.

Fiscalía y Criminalística investigan la muerte

Representantes del Ministerio Público y peritos de la Policía de Criminalística acudieron a la escena para recoger evidencias físicas y rastros biológicos que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte.

Los especialistas permanecieron varias horas trabajando en la vivienda antes de que el cuerpo del empresario fuera retirado de la escena. Las evidencias recogidas quedaron bajo custodia de las autoridades mientras continúan los análisis correspondientes.

Esposa del empresario permanece detenida mientras avanzan las diligencias

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Barranca, que coordinará las pericias necesarias para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte de Anaya Noel. La detención de Aylen Napurí Alva fue confirmada por el Ministerio Público, mientras continúan las actuaciones fiscales y policiales.

Los exámenes forenses practicados al cuerpo serán determinantes para establecer las causas precisas del fallecimiento. Asimismo, las autoridades analizarán las evidencias encontradas en la vivienda y otros elementos obtenidos durante las diligencias.

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