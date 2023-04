Un video de hace 11 años ha conmocionado a la sociedad y diversos padres de familia del colegio José María Eguren en Barranco. En este video, del programa Dominical de Panorama, se muestra a agentes policiales deteniendo a un sujeto previo a un encuentro con una menor de edad. Los policías, además, indican que se le ha encontrado material pornográfico infantil. El video se vuelve aún más alarmante cuando se revela la identidad del sujeto: un profesor del colegio José María Eguren de Barranco.

En las imágenes, el docente identificado como Edgardo Teófilo Ordóñez Jiménez menciona que iba a juntarse con una menor de 14 años y que la menor le había dicho para tener relaciones. Él, asegura, le había dicho que “sí, ya, podría ser”.

Este video fue encontrado hace pocos días por alumnos y padres de familia de la institución educativa luego de que estudiantes mencionaran haber encontrado material pornográfico en el celular del docente cuando este se los prestó para activar una aplicación y proyectar un video en clase.

Toda esta situación ha puesto en alarma a la comunidad educativa quienes realizaron un plantón frente al colegio el martes y miércoles. Estos pedían a la directiva tomar cartas en el asunto de manera urgente, en conjunto con el Ministerio de Educación (Minedu) y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 7 San Borja, a donde pertenece el colegio.

El Comercio conversó con un padre de familia quien se encontraba indignado con la situación. “Estamos solicitando que a él no solo lo saquen del colegio, si no que no pueda ejercer nunca más en otros colegios”, dijo Mario Montesinos.

Sin embargo, otros padres de familia conversaron con El Comercio, a la hora de salida de los alumnos, y comentaron que nunca han tenido problemas con el profesor y que es un docente que trabaja en la escuela hace años y es muy querido por los escolares. Según mencionaron ellos, el material pornográfico habría sido “sembrado” cuando lo capturó la policía y luego fue absuelto porque no se le encontraron pruebas.

El regreso a las aulas tras proceso legal en 2012

El Comercio tuvo acceso al expediente del Poder Judicial de mayo del 2012 donde se imputa a Ordóñez Jiménez por el delito de pornografía infantil. En este se indica que el docente “acepta que las dieciséis hojas entre fotografías obscenas de su persona y conversaciones con una menor de edad, son suyas, pero niega rotundamente que el dispositivo USB de 2 gb [con material pornográfico] sea de su propiedad y que el personal PNP que lo intervino se lo puso”.

En este mismo documento se declara procedente la solicitud de variación del mandato de detención a comparecencia .

Otro documento con la resolución directoral UGEL 7 N°002726 del 14 de agosto del 2012 al que accedió este Diario, dice: “[Ordoñez Jimenez] presenta descargo alegando que todas las pruebas que se han usado para incriminarle son pruebas ilícitas obtenidas violentando sus derechos fundamentales. Refiere que todo parte de su negativa a negociar (extorsión) con los efectivos policiales que lo intervinieron quienes solo tenían para justificar su acción una conversación privada producto de una celada fabricada por ellos, acusándolo de una posesión del USB con material pornográfico”.

En este también se indica que no se ha podido identificar si la menor con la que se iba a reunir el docente era alumna de la escuela. Además, resuelve no dar sanción a Ordoñez Jimenez y disponer que se archive los adjuntos.

Padres de familia comentaron a este Diario que. tras el incidente, el profesor estuvo unos tres meses en trabajos administrativos mientras terminaban las investigaciones y luego volvió a dictar clases de comunicaciones, hasta el 20 de abril de este año.

Los familiares que están en contra de que Ordóñez esté en las aulas aluden que es un peligro para las alumnas teniendo en cuenta el incidente donde él se iba a encontrar con una menor de 14 años y que confiesa en el video.

Institución educativa y Minedu se pronuncian

Ante los plantones y reclamos de ciertos padres de familia, se comenzó un proceso de investigación en conjunto con la UGEL 7, Minedu, el colegio José María Eguren y el docente. Ayer, El Comercio pudo hablar brevemente con Ordoñez Jimenez y este indicó que las investigaciones se están realizando “para que veamos una salida a raíz de lo posible tranquilizante para la comunidad educativa”.

Además, agregó que “algunos padres, como diríamos criollamente, se la han agarrado para recordar el tema, el video y yo he trabajado siempre tranquilamente con mis estudiantes y puedo dar fe de ello. (...) este tema fue juzgado hace 10 años, en su momento; si no, no estaría trabajando”.

La UGEL 7 emitió la Resolución Directoral Institucional N°119 donde se informa que se separará preventivamente al profesor Edgardo Teófilo Ordóñez Jiménez de la Institución Educativa N°6052 “José María Eguren” desde la fecha de notificación del documento hasta el término del proceso administrativo o judicial correspondiente. Cabe resaltar que hasta el 19 el docente seguía dictando clases.





Resolución Directoral Institucional por el caso.

El jueves 20 de abril, el colegio emitió un comunicado donde aseguró que a partir de este día el docente no seguiría dictando clases hasta que la UGEL dicte una resolución según lo que determinen las investigaciones.

Comunicado de colegio sobre separación del profesor.

Pese a los intentos para conocer los descargos del Minedu, este no concedió una entrevista.

Vulnerabilidad en las aulas

Hace unos meses, la unidad de datos de El Comercio (EC Data) publicó un informe donde evidenció que profesores abusadores, sentenciados e investigados, no tienen impedimiento para enseñar. En este se muestra que en 2022, solo la cuarta parte de profesores reportados por abuso sexual han sido destituidos. Solo se ha suspendido a uno de ellos.

Actualmente, debido a la reglamentación de la Ley N° 29988 se implementaron mecanismos para evitar que docentes abusadores sexuales fueran contratados en instituciones educativas públicas y privadas. Por ello, existe un buscador que identifica antecedentes de profesores que registren casos. Sin embargo, esto es únicamente para los que tienen una sentencia confirmada.

Según el informe de EC Data, la herramienta no muestra si el profesor está siendo investigado o procesado actualmente.

Sobre esto, Janett Cuyutupa, asesora de fortalecimiento de capacidades de Promsex, indicó que debería haber una política nacional que pueda prevenir que este tipo de docentes, que han sido acusados, ejerzan. Explicó que muchas veces el docente es acusado en Lima y retirado de una institución educativa, pero luego lo envían a un colegio en otra provincia. Aseguró que esto no debe pasar, “no se debe permitir la docencia en ningún lugar y se debe hacer el proceso de manera inmediata”, dijo.

Además, explicó la importancia de trabajar en la política nacional para implementar la Educación Sexual Integal (ESI). Sostuvo que cuando a los alumnos y alumnas se les enseña la ESI se les empodera y se les da herramientas para reconocer una agresión, un mal comportamiento o una mala praxis de los docentes relacionados a estos temas; a partir de eso aprenden que pueden denunciar.

Cifras alarmantes… Según el portal SíSeVe del Minedu Se han registrado 107 denuncias por violencia sexual, únicamente en la UGEL 7, durante el 2022 hasta marzo 2023. De estas, 36 son denuncias por violencia del personal de la I.E. a un escolar y 71 entre escolares. Las agresiones de violencia sexual incluyen: acoso sexual; acoso sexual a través de medios tecnológicos; hostigamiento sexual; tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos; violación sexual; y violencia con fines sexuales.