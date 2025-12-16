Baterías de litio, bicicletas eléctricas y pirotécnicos: ¿Cómo es por dentro el almacén no autorizado que se incendió en La Victoria?

Iván Calvo Tirado, vicecomandante del departamento de Bomberos de Lima Centro, declaró a El Comercio que el siniestro alcanzó un código 2, e implicó el trabajo de 10 unidades entre equipos contra incendios, de rescate, ambulancias y una escalera telescópica. “Tenemos cerca de 45 bomberos trabajando acá”, expresó.

Calvo mencionó que los bomberos encontraron “muchas” bicicletas eléctricas encendidas, baterías de litio y otros elementos inflamables. “Las bicicletas han estado prendidas, generando una gran cantidad de gases tóxicos y llama viva. El litio es inflamable y su combustión es muy complicada”, señaló.

El vicecomandante mencionó que este inmueble tenía una “ configuración compleja en un área oculta de 300 metros cuadrados ”, porque en su interior tenía un promedio de 15 depósitos pequeños . “En uno de ellos hemos podido visualizar detonaciones de cohetes y chispas de colores. Sin duda, esto nos da a entender que también es un almacén de pirotecnia (...) Este lugar ha sido construido con material mixto, como adobe y ladrillos que nos complican“, afirmó.

Bombero en medio de escombros de bicicletas que se almacenaban en el inmueble. Foto: Julio Reaño.

Calvo aseguró que no hubo heridos entre los bomberos y las personas que se encontraban dentro y alrededor del predio. Las llamas no se propagaron a los inmuebles aledaños, algunos de ellos construidos con adobe y quincha. No obstante, fueron afectados por el ingreso y filtraciones de agua.

Todo esto ocurrió a unos metros del emporio comercial conocido como el Triángulo de Grau.

“La Municipalidad de La Victoria deberá investigar si son almacenes con licencia o clandestinos. Y el área de Seguridad del Estado de la Policía Nacional deberá determinar por qué inició el incendio”, dijo.

Vecinos del Jr. Huascarán afirmaron a El Comercio que el inmueble descrito sí funcionaba como almacén. También aseguraron que otros predios del jirón son utilizados para la venta de bicicletas, pese a que personal de la Municipalidad de La Victoria pasa por esta vía.

Durante la tarde, los bomberos realizaron el derrumbe de las paredes y otros restos del inmueble. “Los vecinos tienen que denunciar que hay depósitos clandestinos. Hoy no ha habido mayores daños, pero ha podido ocurrir una desgracia”, sostuvo.

La Municipalidad de La Victoria responde

Óscar Fernández Jerí, subgerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de La Victoria, indicó a El Comercio que el incendio inició a las 11:15 de la mañana del martes.

Fernández indicó que el municipio no había intervenido anteriormente este inmueble ni tenía conocimiento de que allí funcionaba un almacén. “Aparentemente, era un almacén de bicicletas eléctricas y sus baterías de litio, que es un material inflamable. Aquí en esta calle funcionan a puerta cerrada y, cuando ocurren estos incidentes, recién nos percatamos de que son almacenes. Esta sería una propiedad privada destinada a ser un almacén comercial”, declaró.

“Los mismos vecinos o propietarios fomentan la clandestinidad. Permiten que se almacenen estos objetos inflamables dentro de sus viviendas y no ven las consecuencias posteriores en caso de que ocurra un incendio. Al final son ellos los perjudicados. Estas son viviendas y allí la gente hace un almacenamiento comercial sin permiso", sostuvo.

Ciudadanos retiran materiales que se encontraban al interior del almacén. Foto: Julio Reaño.

El funcionario señaló que los propietarios del inmueble podrían recibir una multa de 2 UIT’s (10.700 soles, según el valor de la UIT en el 2025) si la municipalidad distrital comprueba que la vivienda no tenía licencia para funcionar como un almacén . “Podría haber multa y clausura. Vamos a esperar que se confine para ingresar con el personal de fiscalización y hacer una evaluación de los daños de las viviendas“, subrayó.

Fernández invocó a los vecinos de La Victoria que denuncien ante serenazgo y el área de Fiscalización del distrito si conocen de inmuebles que funcionen como almacenes sin permiso.

Ciudadano asegura conocer cómo se originó el incendio

Un joven en la escena de siniestro, quien tenía el rostro cubierto y prefirió no identificarse, aseguró a los medios de comunicación que trabaja dentro del inmueble y que conocía el origen del incendio.

“Una colilla de cigarro que terminó de fumar mi compañero la tiró y al haber tantas cajas, ropas y costales, lo que quedaba de cigarro encendió eso. Fue una imprudencia”, declaró. Mencionó que desconocía el paradero de su compañero luego del incendio.

El ciudadano afirmó que en el interior guardan ropa, bicicletas y baterías de litio. Además, mencionó que diferentes personas trabajan allí desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.

“ Son más de 6 los responsables de este almacén. Es un lugar escondido. Yo simplemente llego y me dicen ‘Anda guarda este costal, anda guarda tal cosa, voy y lo guardo’. Al día siguiente vienen y sacan la mercadería . Hoy vine con mi compañero que estaba fumando, lo tiró y eso provocó el incendio. No tenemos ninguna medida de seguridad; solo tenemos la llave del almacén, entramos, salimos y ya está”, manifestó.

El joven comentó que las baterías de litio son vendidas para el funcionamiento y repuestos de motos eléctricas.

Consultados al respecto, personal de los bomberos y la Municipalidad de La Victoria indicaron que, junto con la Policía Nacional, las investigaciones en los días siguientes corroborarán la información indicada por el ciudadano.