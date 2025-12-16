Escucha la noticia
Baterías de litio, bicicletas eléctricas y pirotécnicos: ¿Cómo es por dentro el almacén no autorizado que se incendió en La Victoria?
Tenía la fachada de una vivienda cualquiera, pero por dentro era un almacén no autorizado de baterías de litio, bicicletas eléctricas y objetos inflamables. Así era el inmueble en la cuadra 3 del jirón Huascarán de La Victoria, donde este martes se registró un incendio que movilizó a más de 40 miembros del Cuerpo General de Bomberos del Perú, quienes lograron controlar el fuego. El hallazgo de los objetos mencionados e incluso de pirotécnicos evidencia una práctica clandestina que no tiene cuándo acabar en Lima.