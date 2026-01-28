Gobierno de Turquía financiará las 5000 becas para estudiantes, investigadores y académicos internacionales. Foto: Pronabec.
Gobierno de Turquía financiará las 5000 becas para estudiantes, investigadores y académicos internacionales. Foto: Pronabec.
Por Redacción EC

El Gobierno de Turquía abrió la convocatoria 2026 de su programa de becas Türkiye Scholarships, que ofrece 5000 vacantes de estudio integral a ciudanos extranjeros peruanos, en los niveles de pregrado, maestría y doctorado.

Erick Moreno EN VIVO: “El Monstruo” llegó a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo
Policiales

Erick Moreno EN VIVO: “El Monstruo” llegó a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo

Turquía lanza convocatoria de 5000 becas integrales para pregrado, maestría y doctorado
Lima

Turquía lanza convocatoria de 5000 becas integrales para pregrado, maestría y doctorado

‘El Monstruo’ se muestra sonriente, con traje rojo, grilletes en manos y pies durante su arribo al Perú
Lima

‘El Monstruo’ se muestra sonriente, con traje rojo, grilletes en manos y pies durante su arribo al Perú

Ministro del Interior tras extradición de alias ‘El Monstruo’: “Esta captura no es producto del azar”
Lima

Ministro del Interior tras extradición de alias ‘El Monstruo’: “Esta captura no es producto del azar”