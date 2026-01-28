Turquía lanza convocatoria de 5000 becas integrales para pregrado, maestría y doctorado

El Gobierno de Turquía abrió la convocatoria 2026 de su programa de becas Türkiye Scholarships, que ofrece 5000 vacantes de estudio integral a ciudanos extranjeros peruanos, en los niveles de pregrado, maestría y doctorado.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) informó sobre esta nueva oportunidad a la que pueden postular estudiantes, investigadores y profesionales peruanos para fortalecer sus habilidades académicas en reconocidas universidades turcas.

Las becas Türkiye Burslari 2026 cubre los principales gastos asociados al desarrollo de sus estudios en Turquía. Estos son:

Cobertura completa de matrícula en la universidad elegida durante toda la duración del programa.

Estipendio mensual para manutención personal.

Alojamiento asegurado o subsidio equivalente.

Seguro médico integral.

Pasajes aéreos de ida y retorno.

Curso de idioma turco de hasta un año para facilitar la adaptación académica y cultural.

Pronabec difunde beca que ofrecen otros países y entidades extranjeras. Foto: Pronabec.

Las becas abarcan diferentes áreas del conocimiento, incluidos programas de ingeniería, humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales. En el caso de los niveles de posgrado, la oferta excluye programas de estudios de salud.

El proceso de postulación es gratuito y totalmente virtual. Los interesados pueden revisar los requisitos detallados y aplicar a la beca a través de la plataforma oficial del programa hasta el 20 de febrero de 2026.

Los peruanos tienen diversas oportunidades de estudio en el extranjero. Foto: ATU.

Requisitos y plazos

Para participar se debe cumplir una serie de condiciones académicas y de edad específicas para cada nivel de estudios. Entre los requisitos generales se contemplan:

Haber concluido el ciclo académico correspondiente o estar próximo a graduarse antes de agosto de 2026.

Acreditar un rendimiento académico destacado.

No tener ciudadanía turca ni haber realizado estudios en Turquía en el mismo nivel académico para el cual se postula.

Cumplir con los límites de edad establecidos: menores de 21 años para programas técnicos y de pregrado, menores de 30 años para maestría, y menores de 35 años para doctorado.